Verdaneselskap fortsetter å blø

Det begynner å bli rutine at idrettsappen Spond leverer vekst, men med nye milliontap. I 2023 gikk selskapet 68,8 millioner kroner i minus, og året før hadde Spond et underskudd på 53,4 millioner kroner. Tallene for 2024 viser en kraftig bedring der selskapet leverte et underskudd på «bare» 11,8 millioner kroner.

Summerer man resultatene fra oppstarten i 2013 til 2024 har selskapet brent over en kvart milliard, der regnskapet viser nesten 260 millioner kroner i totale underskudd.

SPOND Spond er en gratis applikasjon for organisering og utveksling av beskjeder i idrettslag og andre frivillige organisasjoner. Inntektsmodeller omfatter betalingsløsninger, annonser og digitale innsamlings/dugnadskampanjer.

Skalering

Spond har rundt 4 millioner månedlige brukere og flere tusen sportsklubber bruker appen på tvers av land i Europa, USA og Oseania. Inntektsmodellene i dag omfatter betalingsløsninger, annonser og digitale innsamlings/dugnadskampanjer.

Så langt har ikke selskapet funnet en måte å gå med overskudd, og ifølge finansdirektør Martin Eide har heller ikke selskapet mål om lønnsomhet med det første.

– Selskapet skalerer opp og investerer tungt i produktet og internasjonal ekspansjon, og har dermed ikke som mål om å operere med positivt driftsresultat på kort sikt, sier han.

Investorene må derfor fortsette å vente før selskapets bunnlinje viser sorte tall. Til tross for underskuddene har Eide følgende kommentar til hvor han ser Spond om 10 år:

– Om 10 år er Spond verdens største forbrukerplattform for organisering og deltakelse i frivillige og organiserte aktiviteter.

SKALERING: Martin Eide, finansdirektør i Spond sier selskapet skalerer opp. Foto: LinkedIn

Det har imidlertid vært uenighet om den videre strategien til Spond, noe som resulterte i at tidligere daglig leder Rune Paulseth nylig trådte av etter å ha vært sjef i 11 måneder. Finansavisen har ikke klart å komme i kontakt med Paulseth.

Profilerte eiere

Spond har verken skattepliktig inntekt eller betalt skatt, og går inn i 2025 med 80,8 millioner i gjeld og en egenkapital på like under 39 millioner kroner.

Verdane eier rundt 35 prosent gjennom de to fondene Verdane Idun D og Verdane Idun E, sammen med en håndfull profilerte investorer, deriblant Per Otto Wold og Erik G. Braathen.

Tilført mer kapital

Vekst koster og i fjor ble det hentet inn rundt 9 millioner kroner i ny egenkapital, og det ble tatt opp konvertible lån på nær 24 millioner kroner.

Omsetningen økte kraftig i 2024, fra 64 til 117 millioner kroner, det er nesten en dobling. Problemet er at kostnadene også øker, til 135 millioner kroner, noe som gir et negativt driftsresultat på 17,6 millioner.