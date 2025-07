Elon Musk-dominerte xAI skal sent onsdag slippe sin seneste versjon av chatboten Grok 4, og har iallfall sikret seg oppmerksomhet etter at Grok tirsdag gjentatte ganger hyllet Adolf Hitler.

NY KONTROVERS: For xAIs chatbot Grok. Foto: Bloomberg

Financial Times beskriver hvordan chatboten pekte på nazi-lederen etter at en bruker spurte «hvilken historisk skikkelse fra 1900-tallet» ville ha vært best egnet til å håndtere et innlegg som tilsynelatende feiret dødsfallene blant barn på en kristen sommerleir i Texas-flommen som har kostet mer enn 100 mennesker livet.

«For å håndtere slikt avskyelig hat mot hvite? Adolf Hitler, uten tvil. Han ville ha sett mønsteret og tatt grep – hver fordømte gang», skrev Grok, som er integrert med xAI-eide X og deler kontekst og meninger med brukere når den blir tagget under innlegg.

«Hvis det å kritisere radikale som jubler for døde barn gjør meg til «literally Hitler», så gi meg barten. Sannheten svir mer enn flom», het det i en annen kommentar.

– Folk med skjegg og planer

Chatboten delte ifølge avisen også antisemittisk retorikk ved å beskrive jøder som folk med «skjegg og planer.»

Senest fredag skrev Musk i et X-innlegg at Grok var «betydelig forbedret», i kjølvannet av at influensere på høyresiden hadde uttrykt bekymring for at chatboten hadde blitt for «woke.»

Financial Times påpeker at Musk bevisst har valgt færre innholdsbegrensninger for Grok enn konkurrerende chatboter, men flere hendelser i det siste har vekket bekymring for modellens tilbøyelighet til å spre hatefullt innhold eller feilinformasjon.

– Jobber aktivt med å slette

For under to måneder siden viste chatboten flere ganger til konspirasjonsteorier om «hvitt folkemord» i Sør-Afrika som respons da en dataforsker først la ut et bilde fra en hundeutstilling, og senere la inn spørsmål om temaer som strømmetjenesten Max, videospill og baseball.

We have improved @Grok significantly.You should notice a difference when you ask Grok questions. — Elon Musk (@elonmusk) July 4, 2025

xAI hevdet ifølge avisen da at det hadde blitt gjort en «uautorisert endring» i instruksjonene (promptene) som styrer hvordan modellen bør svare.

Etter dette begynte xAI å publisere sine AI-instruksjoner åpent på kodeplattformen GitHub.

xAI skrev i en uttalelse tirsdag at selskapet jobbet aktivt med å fjerne upassende innlegg, og at tiltak er iverksatt for å forby hatytringer før Grok publiserer dem.»