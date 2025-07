Analytiker ber Tesla-styret gripe inn: – Hold kjeft

Den kjente Tesla-optimisten og Wedbush Securities-analytikeren Dan Ives har i flere måneder ment at Tesla-storyen nærmer seg et vippepunkt. Tidligere i år var Ives’ hovedbekymring at Tesla-sjef Elon Musk brukte 110 prosent av tiden på effektiviseringsetaten Doge, og at han hadde omformet merkevaren til et politisk symbol.

Etter Musks siste stønt i Washington med planer om et nytt politisk parti og en ny offentlig krangel med president Trump, signaliserer Ives igjen at dette neppe gagner Tesla-aksjonærene.

Tirsdag ba Ives Tesla-styret ta grep for å få en slutt på «såpeoperaen». På X delte han tre konkrete tiltak som bør vurderes:

– Ny lønnspakke som gir Musk 25 prosent stemmekontroll. Baner vei for xAI-fusjon.

– Etablering av retningslinjer for hvor mye tid Musk skal bruke på Tesla, som en del av kompensasjonspakken.

– Tilsyn med politisk engasjement.

Musk svarte: «Shut up, Dan».

Morgan Stanley understreker også at Musks involvering i Washingtons maktelite neppe gagner aksjonærene på kort sikt, og kaller det en «festbrems».

«Selv om situasjonen fortsatt er uavklart, mener vi at investorer bør være forberedt på at Musk vil vie enda mer ressurser – både penger og oppmerksomhet – til sine politiske ambisjoner. Det kan legge ytterligere press på TSLA-aksjen på kort sikt,» skrev analytiker Adam Jonas i et notat tirsdag.

Raser mot Trump

Tesla-aksjen falt nesten 7 prosent mandag, før en liten rekyl tirsdag. En del av oppgangen forsvant imidlertid etter at Musk kom med nye angrep på presidenten.

«Hvordan kan folk forventes å ha tillit til Trump dersom han ikke vil offentliggjøre Epstein-dokumentene?» skrev Musk.