Samsung lanserte onsdag 9. juli nye brettbare telefoner og smartklokker under Galaxy Unpacked 2025 i New York. Z Fold 7, Z Flip 7, en helt ny Flip 7 FE og tre smartklokker i Galaxy Watch 8-serien ble vist frem. Felles for produktene er et slankere design, større skjermer og Samsungs nyeste operativsystem, One UI 8.

Z Fold 7: Tynnere, bredere og kraftigere

Galaxy Z Fold 7 er Samsungs tynneste og letteste Fold til nå. Den måler 8,9 mm lukket og 4,2 mm åpen, og vekten er redusert til 215 gram. Dermed går den både forbi fjorårets Fold 6 og Honor Magic V3 på 9,2 mm, som til nå har vært verdens slankeste brettbare. Med avslag på millimeterne følger et påslag i prisen, startprisen er 25.990 kroner, og 1 TB-utgaven løper helt opp til 31.490 kroner.

Men det er bredden som gjør størst forskjell. Frontskjermen er nå på 6,5 tommer med 21:9-format, en endring som skal gjøre det langt mer komfortabelt å bruke telefonen lukket. Samsung svarer dermed på kritikken fra tidligere generasjoner, hvor ytterskjermen ofte føltes trang for store hender.

Innerskjermen er nå på 8 tommer, som er 11 prosent større enn Z Fold 6, har fått 50 prosent tykkere glass for bedre holdbarhet og Vision Booster som analyserer lysforhold og justerer skjermens kontrast, lysstyrke og fargemetning dynamisk og skal sørge for bedre synlighet i direkte sollys.

Z Fold 7 får en spesialtilpasset Snapdragon 8 Gen 3 Elite for Galaxy-prosessor, som skal gi opptil 41 prosent raskere lokal AI-ytelse.

Kameraoppsettet er også nytt. For første gang får Fold-serien et 200 MP hovedkamera, en sensor som tidligere kun har vært å finne i Samsungs Ultra-modeller. I tillegg får Galaxy Z Fold 7 et nytt 10 MP telekamera med 3x optisk zoom, samt et forbedret 12 MP ultravidvinkelkamera.

Batteriet er uendret fra Z Fold 6 og forblir på 4400 mAh.

Samsungs tynneste og letteste Fold noensinne: Galaxy Z Fold 7 er Samsungs tynneste og letteste Fold noensinne, med en tykkelse på 8,9 mm sammenbrettet og 4,2 mm når den er brettet ut. Foto: Samsung

Z Flip 7: Større frontskjerm og støtte for DeX

Galaxy Z Flip 7 får også en etterlengtet oppgradering. Frontskjermen er nå på 4,1 tommer, støtter nå 120 Hz oppdateringsfrekvens og strekker seg fra kant til kant. Den større skjermen tillater funksjoner som Now Bar og Now Brief, nye funksjoner i One UI 8 som gir rask tilgang til viktige ting uten å måtte åpne telefonen. Now Bar viser varsler og snarveier til apper, mens Now Brief viser avtaler og påminnelser.

Z Flip 7 har også blitt slankere. Telefonen har fått et forbedret mer robust hengsel, som har gjort det mulig for Samsung å redusere tykkelsen fra 14,9 mm på Z Flip 6 til 13,7 mm når telefonen er sammenbrettet, og 6,5 mm når den er åpen. Hovedskjermen har også vokst til 6,9 tommer.

Kameraet består av en 50 MP hovedsensor og en 12 MP ultravidvinkel, og Z Flip 7 introduserer nye funksjoner som kamerafiltre og zoomkontroll direkte på cover-skjermen. Batteriet er økt til 4300 mAh, 300 mAh mer enn Z Flip 6 og bare 100 mAh mindre enn Z Fold 7.