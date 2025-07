Elon Musk mister nøkkelmedarbeider

Linda Yaccarino går av som adm. direktør i Elon Musks sosiale medieplattform X, ifølge CNBC. Musk ansatte Yaccarino som toppsjef i mai 2023, få måneder etter at han kjøpte Twitter for 44 milliarder dollar.

Kunstige intelligens

Avgangen skjer kun én dag etter at Musks kunstige intelligens-chatbot Grok, utviklet av selskapet xAI, gjentatte ganger kom med antisemittiske uttalelser og refererte til Hitler i innlegg knyttet til flommen i Texas.

Financial Times påpeker at Musk bevisst har valgt færre innholdsbegrensninger for Grok enn konkurrerende chatboter, men flere hendelser i det siste har vekket bekymring for modellens tilbøyelighet til å spre hatefullt innhold eller feilinformasjon.

Ingen offisiell grunn til avgangen

Gjennom hele sin periode som sjef i X har Yaccarino vært en lojal støttespiller for Musk, og forsvart ham gjentatte ganger i sosiale medier.

Hun oppga ingen offisiell grunn til avgangen, men ifølge en kilde NBC News har vært i kontakt med, skal hun ha planlagt å trekke seg i over en uke.