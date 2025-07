OpenAI lanserer nettleser: Utfordrer Google Chrome

OpenAI planlegger å lansere en ny nettleser med kunstig intelligens i løpet av de neste ukene, ifølge Reuters. Nettleseren skal konkurrere direkte med Google Chrome, som i dag er markedsleder.

OpenAI fikk stor oppmerksomhet da de lanserte ChatGPT mot slutten av 2022. Den nye nettleseren bygger videre på denne teknologien og skal gjøre det lettere for brukere å finne informasjon på internett ved hjelp av kunstig intelligens.

I stedet for å sende brukere videre til vanlige nettsider, vil nettleseren kunne svare direkte på spørsmål i et ChatGPT-lignende vindu. Det kan gjøre at færre trenger å besøke eksterne nettsider.

Hvis de 400 millioner ukentlige brukerne av ChatGPT begynner å bruke nettleseren, kan det ifølge Reuters bli en stor utfordring for Google Chrome.

Chrome gir i dag Google mye informasjon om brukere og sender trafikk til Googles egen søkemotor. Dette er viktig for Googles annonseinntekter, som står for nesten 75 prosent av selskapets totale inntekter.

Med sin nye nettleser kan OpenAI få mer tilgang til brukerdata og samtidig ta en større del av annonsemarkedet.

I april bekreftet ChatGPTs produktsjef Nick Turley i en rettshøring at OpenAI kunne være interessert i å kjøpe Chrome dersom Google blir tvunget til å selge det.