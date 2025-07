Meglere: Roper selg tross egen kjøpsanbefaling

Den amerikanske sales and trading-desken til Goldman Sachs har publisert en liste over deres beste aksjeanbefalinger for inneværende kvartal.

Meglerbordet har funnet en rekke nye favoritter for kvartalet, og det er tilsynelatende stor uenighet mellom Research-avdelingen og FICC and Equities-avdelingen.

Apple-aksjen er nemlig helt øverst på listen over shortfavoritter til meglerbordet. Samtidig har aksjeanalytikerne operert med kjøpsanbefaling helt siden våren 2023 og ser fortsatt 20 prosent oppside fra dagens nivåer.

«Det amerikanske salgsteamet inntar et negativt syn basert på (1) underpriset tollrisiko, (2) strukturelt tap av markedsandeler i Kina og (3) pågående rettssaker,» skriver desken, ledet av Giulio Esposito.

Om Kina mener meglerbordet at forbrukerne vil fortsette å vende seg mot lokale telefonmerker, og omtaler dette som en strukturell trend. I andre kvartal utgjorde Kina-salget 17 prosent av totalomsetningen.

Hamstrer telefoner før toll

Når det gjelder den underprisede tollrisikoen, vises det til at Apple-aksjen har hentet inn 50 prosent av tapene etter Liberation Day, men det negative overhenget er fortsatt til stede. Meglerbordet tror forbrukerne har hamstret iPhones i forkant av tollinnføring, noe som kan slå negativt ut på fremtidig etterspørsel. Vietnam, et viktig monteringsland for Apple, har i dag en grunnsats på 10 prosent i toll, men fra 9. juli vil Vietnams gjengjeldelsestoll på 46 prosent gjeninnføres dersom ingen politiske endringer skjer.

Når det gjelder juridiske usikkerhetsmomenter, viser meglerbordet til at Research-avdelingen har flagget usikkerhet knyttet til App Store-regelverket.

«EUs digitale markedsdirektiv og pågående søksmål fra spillselskaper som motsetter seg Apples lukkede app-økosystem er relevante, da Apple tar en kommisjon på 30 prosent ved kjøp i appene,» skriver meglerbordet.

Meglerbordet mener Fortnite-spillet kan skape hodepine for Apple. Det har vært utestengt fra App Store i fem år, og nå inneholder Fortnite betalingsløsninger som omgår Apples interne betalingssystem og gebyrer. Dette kan motivere andre spillselskaper til å følge etter.