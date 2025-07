Ny overgang i AI-markedet: Henter erkerival – to milliarder i lønn

Meta Platforms har satset tungt på å hente de beste innen kunstig intelligens etter at språkmodellen Llama 4 skuffet, og den nye varianten Behemoth ble utsatt.

Konsernsjef Mark Zuckerberg har selv håndplukket flere av de beste til den nye satsingen «Superintelligence Labs», som skal vinne AI-kappløpet. Zuckerberg har tatt en rekke grep for å gå inn i «founder mode» med detaljstyrt lederstil, omorganisering av kontorplassen sin, samt lunsjer og middager i hjemmet sitt med flere AI-forskere og ingeniører.

I løpet av våren og sommeren har det tikket inn overskrift etter overskrift om at Meta har hentet flere ingeniører fra OpenAI, med signeringsbonuser opptil 100 millioner dollar og enda større årlige lønnspakker.

OpenAI-sjef Sam Altman har sagt at Meta neppe har hentet de beste folkene ennå.

– Det er galskap. Meta har forsøkt å ansette mange hos OpenAI, men ingen av våre beste folk har så langt takket ja, sa Altman på podcasten «Uncapped», drevet av hans bror.

Tim Cook-lønn

Nå rapporter Bloomberg at Meta har signert en av de fremste ingeniørene i Apple, Ruoming Pang. Han ledet AI-modellteamet til Apple. Lønnspakken skal være på over 200 millioner dollar, tilsvarende rett over 2 milliarder kroner.

Apple forsøkte ikke å matche tilbudet, da det langt overstiger lønnsnivået i selskapet for alle ledere bortsett fra konsernsjef Tim Cook.

GÅR TIL META: Apple-ansatt Ruoming Pang får 2 milliarder kroner i kompensasjon. LinkedIn

Meta-teamet inkluderer nå tidligere GitHub-sjef Nat Friedman og AI-gründer Daniel Gross. Meta har også hentet Scale AI-medgründer Alexandr Wang som sin øverste AI-sjef, etter å ha tatt en eierandel på 49 prosent i hans selskap til en verdi av 14,3 milliarder dollar.

Tallmessig har Superintelligence-gruppen noen av de høyeste kompensasjonene i næringslivet. Bloomberg påpeker at store deler av kompensasjonen er knyttet til resultatmål og utløses først etter flere års lojalitet. Det betyr at mye av beløpet kan gå tapt dersom arbeidstager slutter tidlig, eller dersom aksjen ikke utvikler seg som ønsket.

Kompensasjonspakkene til ansatte i Metas Superintelligence-laboratorium (MSL) består av fastlønn, signeringsbonus og aksjer i Meta, hvor aksjene utgjør den klart største andelen.