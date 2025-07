Musk vil tidoble AI-verdien: Jakter 200 mrd. dollar

Financial Times skrev fredag at Tesla-sjefen gjør seg klar for å hente inn mer kapital fra investorer, og denne gangen handler det om AI-selskapet xAI.

Ifølge den britiske avisen handler det om en avtale som kan prise AI-selskapet til så mye som 200 milliarder dollar.

Det er ti ganger mer enn verdsettelsen ved starten av 2024, og et betydelig hopp fra i mars der selskapet ble priset til 80 milliarder dollar i oppkjøpet av X.

Kapitalinnhentingen kan etter planen starte allerede i august, og i juli har selskapet hentet inn 10 milliarder dollar gjennom lån og kontantinvesteringer, samt solgt aksjer for 300 millioner dollar i juni.

Ifølge kildene Financial Times har snakket med, så er det ventet at Saudi-Arabias statlige investeringsfond PIF vil spille en stor rolle i kapitalinnhentingen. Investeringsfondet har allerede investert 800 millioner dollar i xAI.

Stiger i verdi

I mars kjøpte xAI plattformen X i en aksjebasert avtale på 45 milliarder dollar. Transaksjonen verdsatte det sammenslåtte selskapet til 113 milliarder dollar.

Det er derimot ventet at verdien kan stige til hele 245 milliarder dollar dersom den kommende kapitalinnhentingen blir vellykket.

Det er derimot ikke bare Musks AI-satsing som har fått medvind i verdiene i det siste.

Rakett- og satellittselskapet SpaceX forbreder seg nå til et salg av aksjer til omtrent en milliard dollar. Dette vil prise selskapet til 400 milliarder dollar, ifølge Financial Times.

Når det gjelder Tesla derimot, så har aksjen fått juling på børs etter Musks involvering i amerikansk politikk. Aksjen er ned over 17 prosent så langt i år.