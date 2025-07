Airthings er et norsk teknologiselskap som spesialiserer seg på radonmålere og sensorer for innendørs luftkvalitet. Selskapet ble børsnotert i 2020, men inntjeningen har uteblitt til tross for flere år med høye vekstambisjoner og internasjonal ekspansjon. Aksjekursen er mer enn halvert fra toppen.

Etter et mislykket salgsforsøk til Zehnder Group har Airthings jobbet videre med investorhuset Firda om en mulig transaksjon. Nå legges også denne prosessen på is.

Bakgrunnen er ifølge partene bekymring for Airthings’ finansielle stilling etter et eventuelt salg. I lys av dette har selskapene blitt enige om å midlertidig stanse prosessen. Firda skal ha uttrykt vilje til å gjenoppta forhandlingene på et senere tidspunkt, forutsatt at Airthings først gjennomfører nødvendige tiltak.

Nedskalering og emisjon vurderes

Styret skriver at selskapet nå går inn i en ny fase med finansiell gjennomgang. Ifølge meldingen kan dette innebære både nedskalering, omorganisering og kapitalinnhenting.

Samtidig går toppsjef Emma Tryti av med umiddelbar virkning. CFO Helge Øien rykker opp som midlertidig CEO, og beholder samtidig rollen som finansdirektør. Styreleder Geir Førre vil være tett involvert i den operative oppfølgingen fremover.

«Det er viktig at selskapet nå har full fleksibilitet rundt ledelsen», heter det i børsmeldingen.

Tynn kontantbeholdning

Airthings forventer å rapportere inntekter på 7,7 millioner dollar i andre kvartal, innenfor det tidligere guidede intervallet på 7 til 9 millioner dollar. Per 30. juni hadde selskapet en kontantbeholdning på 1,6 millioner dollar, og hadde ikke benyttet sin trekkfasilitet.