Nvidia har nytt godt av AI-boomen og vokst til å bli det største selskapet på Wall Street.

Selskapet er nå verdsatt til over 4 billioner dollar. Det tilsvarer 42 billioner – eller 42.000 milliarder – norske kroner.

AI-giganten har dermed passert Microsoft, Apple, Amazon og Google. Aksjens bevegelser har nå større innvirkning på S&P 500 og andre indekser enn alle andre selskaper, med unntak av Apple.

For bare to år siden var Nvidias markedsverdi under 600 milliarder dollar. De seneste tre årene har aksjen gått over 1.250 prosent på New York-børsen.

Billigere enn du tror?

Nvidia legger frem tall i slutten av august og fortsetter å dra nytte av den enorme etterspørselen etter selskapets AI-maskinvare. I mai sa selskapet at det forventer inntekter på rundt 45 milliarder dollar i andre kvartal. Det er en økning på hele 50 prosent fra fjorårets 30 milliarder dollar.

Til tross for den voldsomme oppgangen både i inntjening og i aksjemarkedet, er ikke prisingen avskrekkende. Aksjen handles nå med en P/E på 33 ganger forventet inntjening for de neste 12 månedene. Det er under gjennomsnittet de siste fem årene som har ligget på 40 ganger, ifølge Dow Jones Market Data.

Til sammenligning har Kongsberg Gruppen – en av Oslo Børs' absolutt mest kjøpte og som også har gått rundt tilsvarende antall prosent siste 3 år – har en P/E på rundt 60.

Til sammenligning handles S&P 500 til rett i overkant av 22 ganger forventet inntjening.

Nye muligheter fremover

Nvidia og andre selskaper som drar nytte av AI-boomen har vært en hovedgrunn til at S&P 500 har nådd rekordnivåer gang på gang den siste tiden – sist nå i forrige uke.

Deres eksplosive fortjeneste har bidratt til å drive markedet oppover, til tross for bekymringer rundt vedvarende høy inflasjon og mulige utfordringer for den amerikanske økonomien som følge av tollsatser og andre politiske tiltak fra president Donald Trump.

Selskapet har opplevd eksploderende etterspørsel etter sine halvledere, som brukes til å drive kunstig intelligens.

Administrerende direktør Jensen Huang uttalte seg til Associated Press under teknologimessen Vivatech i Paris i juni:

– Vi vet alle at AI-teknologi er transformerende i absolutt alle bransjer og i alt vi gjør. Vi vet at den kan forstå all slags informasjon, generere innhold, oversette innhold, og nå – med agentbasert AI og robotikk-kapasitet – vil disse AI-teknologiene virkelig kunne bli svært produktive for alle typer applikasjoner. Det synes jeg er utrolig, sier han.

Investorer følger nøye med for å se om etterspørselen etter selskapets neste generasjons AI-brikke, kalt Blackwell, kan bidra til å opprettholde det brennhete tempoet.