Nvidia får gjenoppta salget av H20 AI-brikker til Kina etter å ha fått forsikringer fra amerikanske myndigheter om at eksportlisensen vil bli godkjent, skriver selskapet i en bloggpost.

Gründer og konsernsjef Jensen Huang er i Beijing og møter representanter fra staten og næringslivet. Han opplyser at kundene er orientert, og at leveransene vil starte snart.

Selskapet har tidligere avskrevet en rekke bestillinger som tapt på grunn av eksportrestriksjoner, men åpningen kan nå legge flere milliarder dollar til inntektene i inneværende år, ifølge Bloomberg.

Helomvending

USA innførte eksportbegrensninger på Nvidias AI-brikker til Kina i 2022 for å hindre kinesisk militær tilgang til avansert AI. Nvidia har siden gjentatte ganger tilpasset brikkene for å etterleve amerikanske reguleringer.

H800-brikken, lansert etter de første restriksjonene, ble i praksis forbudt i 2023. H20 ble deretter utviklet for å ligge under terskelverdiene for eksportkontroll, men ble likevel stoppet i april i år. Deretter lanserte Nvidia RTX Pro.

Skiftet kommer etter flere ukers gradvis bedring i forholdet mellom USA og Kina, drevet av en uformell våpenhvile i teknologihandelen. Etter et møte med kinesiske motparter forrige uke, sa USAs utenriksminister Marco Rubio at det er «sterk vilje fra begge sider» til et Trump–Xi-møte senere i år.

Bullish

Bloomberg Intelligence estimerer at gjenopptatt H20-eksport kan åpne opp for inntil 15 milliarder dollar i inntekter for regnskapsåret 2026.

Nyheten sender kinesiske tech-aksjer kraftig opp, og spesielt datasenteraktører som Beijing Sinnet Technology stiger 7–8 prosent. Alibaba legger på seg 5,2 prosent. I tidlig førhandel er Nvidia-aksjen opp 3,6 prosent til 170,02 dollar.

– At Nvidia gjenopptar salget av H20 til Kina, er åpenbart positivt. Ikke bare for Nvidia, men for hele verdikjeden innen AI og kinesiske teknologiplattformer som bygger opp sine AI-kapasiteter. Dette er også en god utvikling for forholdet mellom USA og Kina, sier Vey-Sern Ling, adm. direktør i Union Bancaire Privée, til Bloomberg.