Meta bygger for tiden et datasenter kalt Hyperion, som selskapet forventer å forsyne sitt nye AI-laboratorium med hele fem gigawatt (GW) beregningskraft. TechCrunch skriver om Mark Zuckerbergs annonsering av dette i et innlegg på Threads, der han understreket Metas siste trekk for å komme foran konkurrenter som OpenAI og Google i AI-kappløpet.

Hyperion vil ha et fotavtrykk stort nok til å dekke det meste av Manhattan. Metas talsperson Ashley Gabriel bekreftet at Hyperion vil ligge i Louisiana, sannsynligvis i Richland Parish, der Meta tidligere har kunngjort en datasenterutvikling til 10 milliarder dollar. Planen er å få to gigawatt kapasitet på plass innen 2030, og deretter skalere til fem gigawatt over flere år.

Fem gigawatt tilsvarer mer enn ti prosent av den samlede norske produksjonskapasiteten.

Prometheus i 2026

I tillegg til Hyperion planlegger Meta også å få et én gigawatt supercluster kalt Prometheus på plass i 2026. Dette vil gjøre Meta til et av de første teknologiselskapene med et AI-datasenter av denne størrelsen, og Prometheus vil være lokalisert i New Albany, Ohio.

Utbyggingen av Metas AI-datasentre forventes å gjøre selskapet mer konkurransedyktig med aktører som OpenAI, Google DeepMind og Anthropic når det gjelder å trene og betjene ledende AI-modeller.

Prosjektene posisjonerer Meta i front av AI-kappløpet, men de reiser samtidig alvorlige spørsmål rundt energiforbruk og vannressurser, med potensielle konsekvenser for lokalsamfunn.

Tørre vannkraner

Samlet sett vil Prometheus og Hyperion sluke nok energi til å forsyne millioner av hjem. Dette kan trekke betydelige mengder elektrisitet og vann fra nærliggende lokalsamfunn. Et av Metas datasenterprosjekter i Newton County, Georgia, har allerede ført til at vannkranene har tørket ut i noen innbyggeres hjem, ifølge en rapport i The New York Times.

Andre AI-datasenterprosjekter kan forårsake lignende problemer; AI-hyperskaleren CoreWeave planlegger en datasenterutvidelse som anslås å doble strømbehovet i en by nær Dallas, Texas.

Til tross for disse utfordringene er teknologiselskaper fast bestemt på å bygge ut massive datasenterprosjekter for å drive sine AI-ambisjoner. Andre bemerkelsesverdige initiativer inkluderer OpenAIs Stargate-prosjekt med Oracle og SoftBank, samt xAIs Colossus-superdatamasAIn.

Med støtte fra føderale tjenestemenn ser AI-industrien ut til å være klar til å sluke mye av USAs energi i årene som kommer. Eksperter anslår at datasentre kan stå for 20 prosent av USAs energiforbruk innen 2030, opp fra bare 2,5 prosent i 2022. Uten en rask økning i energiproduksjonen kan dette skape enda flere problemer for lokalsamfunn.