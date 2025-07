Tirsdag stjeler Nvidia nok en gang oppmerksomheten på Wall Street da aksjen stiger 4,7 prosent til rekordhøye 171,72 dollar, og har med det en markedsverdi på nesten 4,2 billioner dollar. Det skjer etter at selskapet, ifølge CNBC, annonserte at det snart vil gjenoppta salget av sin H20 AI-brikke til Kina etter å ha mottatt lisenser fra den amerikanske regjeringen.

I april gjorde Trump-administrasjonen det klart at Nvidia ville trenge en lisens for å selge brikkene i Kina, noe som effektivt stanset salget.

Fem billioner dollar?

Dagens nyhet har ført til økt optimisme blant flere analytikere, hvor enkelte nå ser for seg at Nvidia kan nå en markedsverdi på fem billioner dollar, kun kort tid etter at selskapet passerte fire billioner dollar.

Aksjen er opp nærmere 28 prosent så langt i 2025, mens S&P 500 har gått opp nærmere syv prosent hittil i år.

Venter kursoppgang

Analytiker Ben Reitzes i Melius Research hever kursmålet på Nvidia til 235 dollar, Oppenheimer-analytiker Rick Schafter tror aksjen vil stige til 200 dollar, mens Bernstein-analytiker Stacy Rasgon gjentar sin «outperform-anbefaling» og kursmål på 185 dollar. Både Evercore ISI og Citigroup opererer med kursmål på 190 dollar.

Reitzes beskriver det som meget fordelaktig å komme tilbake i det kinesiske markedet etter problemene i midten av april, og mener det kan fungere som en skikkelig boost for selskapet.