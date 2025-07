Atea omsatte for 16,8 milliarder i andre kvartal, en økning på 14,4 prosent fra året før. Valutabevegelser bidro positivt med fire prosentpoeng, men selv justert for valuta var veksten fortsatt solide ti prosent. Driftsinntektene etter IFRS steg med 9,1 prosent til 9,1 milliarder, rundt tre prosent under konsensus.

Den sterke veksten kom bredt. Programvaresalget økte med nær 20 prosent, maskinvare med 11 prosent og tjenester 8,9 prosent. Spesielt programvareveksten drevet av økt etterspørsel etter skyløsninger, kontorapplikasjoner og cybersikkerhet.

Analytiker Håkon Nelson i Kepler Cheuvreux peker på at både driftsresultat og nettoresultat lå mer enn 20 prosent under selskapets estimater.

«Atea leverer svakere inntjening enn ventet, men kan vise til sterk salgsvekst», kommenterer Nelson.

Bruttomarginen falt under til 30,4 prosent, ned 1,1 prosentpoeng fra i fjor. Ifølge selskapet skyldes dette lavere insentiver fra leverandører på programvare og lavere andel høymargin tjenester i miksen.

Bruttoresultatet steg med 5,1 prosent, mens driftsresultatet (EBIT) vokste med 10,4 prosent til 268 millioner. Nettoresultatet endte på 157 millioner, opp 13,3 prosent.

Atea (Mill. NOK) 2. kv./25 2. kv./24 Inntekter 9139 8380 Driftsresultat 268 243 Resultat før skatt 203 178 Resultat etter skatt 157 139

