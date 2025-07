Trump-administrasjonen signaliserte tirsdag lettelser i eksportrestriksjonene på avanserte halvledere til Kina, og utløste kursrally i både Nvidia og Advanced Micro Devices.

TEKNOLOGISK LETTELSE: USAs president Donald Trump letter restriksjonene på eksport av avansert teknologi til Kina. Foto: NTB

Førstnevnte steg til ny rekordnotering etter et CNBC-oppslag om at selskapet snart vil gjenoppta salget av H20 AI-brikken til Kina etter å ha mottatt lisenser fra den amerikanske regjeringen.

Samtidig som de strategiske signalene fra Washington løfter AI-aksjer, avdekker de også USAs akilleshæl, hevder Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Et kappløp i endring?

«Markedet tolker dette som en mulig rebalansering i det teknologiske kappløpet mellom verdens to største økonomier. I retur for mer fleksibel chip-eksport, ventes det at USA får bedre tilgang på kritiske råvarer fra Kina – spesielt sjeldne jordarter, som er essensielle i alt fra databrikker til forsvarsindustri», skriver han i onsdagens morgenrapport.

«Dette er positivt for hele verdikjeden knyttet til AI og datasentre. Samtidig synliggjør det hvor sårbar USA fortsatt er når det gjelder tilgang på strategiske innsatsfaktorer», fortsetter analytikeren.

Les også Trump bekrefter Kina-avtale USA og Kina har signert en handelsavtale som skal sikre eksport av sjeldne jordarter og utsette nye tollsatser.

– Geopolitisk flaskehals

Berntsen påpeker at USA lenge har forsøkt å redusere avhengigheten av råvarer fra Kina, som likevel stadig kontrollerer det meste av utvinning og raffinering av sjeldne mineraler globalt.

«Dette har gjort ressursforsyning til en geopolitisk flaskehals. Kina har brukt flere tiår på å bygge opp hele verdikjeden – fra gruvedrift til raffinering. Å kopiere dette i Vesten tar tid, krever kapital, og møter ofte miljømessig og politisk motstand», heter det videre.

Les også Lys fremtid for gruveaksjer? Enorme mengder mineraler trengs til grønn omstilling, kunstig intelligens og robotisering. Men hvor skal mineralene komme fra?

– Diplomati og investeringer

Nordnet-analytikeren mener det er naturlig å anta at amerikanske myndigheter vil bruke både diplomati og investeringer for å sikre langsiktig kontroll over råvaretilgang verden over.

«Trolig vil amerikanske myndigheter også søke strategiske partnerskap med EU, der fremtidige mineralforekomster i Norden og Baltikum kan bli en del av et bredere samarbeid for å sikre tilgang på innsatsfaktorer avgjørende for vestlig teknologidominans. Hvem vet, kanskje er nettopp dette Trumps hovedmål med de pågående tollforhandlingene med EU», avslutter Berntsen.