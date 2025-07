Den nederlandske giganten ASML, verdens eneste produsent av ultrafiolette litografimaskiner som brukes til å lage halvledere, stuper på børs tirsdag etter sin andrekvartalsrapport.

Tallene for annet kvartal var bedre enn ventet: Ordreinngangen endte på 5,54 milliarder euro, mot ventede 4,8 milliarder; driftsinntektene var 7,69 milliarder, mot ventet 7,51 milliarder; bruttomarginen endte på 53,7 prosent, mot ventede 51,9 prosent.

Det var imidlertid guidingen og kommentarene om 2026 som sendte aksjen kraftig ned.

I MILLIARDKLASSEN: Litografimaskinen Twinscan NXE:3400B fra ASML er neppe noen rimelig investering. Foto: ASML

ASML anslår salget i tredje kvartal til 7,4–7,9 milliarder euro, mot ventede 8,2 milliarder. Når det gjelder 2026, uttalte selskapet at det er usikre på om det vil være vekst.

«Samtidig ser vi fortsatt økende usikkerhet drevet av makroøkonomiske og geopolitiske utviklinger. Derfor, selv om vi fortsatt forbereder oss på vekst i 2026, kan vi ikke bekrefte det på nåværende tidspunkt,» uttalte selskapet.

I 13.30-tiden på Amsterdam-børsen faller aksjen 6,5 prosent til 660,10 euro, etter å ha vært ned mot 8,5 prosent.

«Innen TMT-sektoren er hovedfokuset i dag morges ASML, som faller 7 prosent i Europa etter at ledelsen trakk tilbake selskapets vekstprognose for neste år, med henvisning til handelskonflikter og globale spenninger. (Investorene følger nå nøye med på amerikanske produsenter av halvlederutstyr: AMAT -2 prosent, KLAC -3 prosent, LRCX -3 prosent, ettersom vekstutsiktene for andre halvår nå vil bli heftig diskutert),» skriver Goldman Sachs.