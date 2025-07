Fasiten for kvartalet ble inntekter på 11,08 milliarder dollar, og et resultat før skatt på 3,1 milliarder dollar, eller 7,19 dollar per aksje. Det er opp fra 2,1 milliarder dollar året før.

Selskapet justerer opp guidingen som følge av sunn medlemsvekst og reklamesalg. En svekkelse av dollaren mot andre valutaer bidrar også.

Strømmegiganten venter nå inntekter for hele året på mellom 44,8 milliarder dollar and 45,2 milliarder dollar, opp fra mellom 43,5 milliarder dollar og 44,5 milliarder dollar.

Aksjen har steget med 45 prosent hittil i 2025, og nær doblet seg i verdi på et år. Etter tallslippet faller aksjen drøyt 1 prosent i etterhandelen, etter å ha steget 1,9 prosent i ordinær handel torsdag.