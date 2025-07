Vend ble i dag ilagt bot for spredning av innsideinformasjon til analytikerne.

«Finanstilsynet har undersøkt Vends «pre-close calls» i forkant av resultatfremleggelsen for første kvartal 2025, og har varslet selskapet om at det vil ilegges et overtredelsesgebyr på 10 millioner kroner for spredning av innsideinformasjon», heter det i børsmeldingen.

Burde ikke blitt gitt

Videre innrømmer selskapet at det ble gitt informasjon i disse samtalene som ikke burde blitt gitt, og selskapet godtar boten fra Finanstilsynet.

«Selv om vi har vært bevisste på å unngå informasjonsasymmetri i slike samtaler, erkjenner vi at noe av informasjonen som ble delt i forbindelse med pre-close calls før første kvartal, ikke burde vært gitt. Vi tar reaksjonen fra Finanstilsynet svært alvorlig og aksepterer overtredelsesgebyret», skriver Vend i børsmeldingen.

Selskapet har i ettertid gått bort fra slike samtaler med enkelte analytikere, og sender nå ut et skriftlig sammendrag av kvartalet i stedet. I tillegg har Vend innført en stilleperiode på fire uker før kvartalsrapporten, hvor det vil avstå fra å diskutere resultater og fremtidsutsikter med analytikere, investorer og media.

Kutter kostnader raskere enn forventet

I mobility-segmentet økte omsetningen med 7 prosent, mens EBITDA steg med 14 prosent.

Innen boligannonser var veksten enda kraftigere: Omsetningen økte med 11 prosent, og EBITDA lå hele 31 prosent over nivået fra i fjor.

Jobbsegmentet hadde en omsetningsnedgang på 11 prosent i kvartalet, som følge av at selskapet trakk seg ut av Sverige og Finland. I Norge var det marginal vekst, men til tross for svakere inntekter økte EBITDA med 13 prosent. Selskapet har redusert kostnadene i segmentet med 29 prosent sammenlignet med året før.

Recommerce-segmentet leverte 5 prosent lavere omsetning, men EBITDA var 10 prosent høyere enn i fjor. Det skyldes en kostnadsbase som er redusert med 9 prosent.

Totalt har selskapet klart å kutte kostnader mer enn analytikerne ventet. De samlede operasjonelle kostnadene, inkludert varekostnader, endte på 1,11 milliarder kroner, ned fra 1,244 milliarder i fjor, og lavere enn konsensusforventningen på 1,173 milliarder kroner.