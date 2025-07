Trøbbel for Nvidia i Kina: Stopper produksjon

Nvidia har fortalt kinesiske kunder at selskapet ikke har mer igjen av brikken H20, og at produksjonen ikke vil gjenopptas, ifølge The Information.

H20 var den kraftigste brikken Nvidia fikk lov til å selge til Kina etter amerikanske eksportrestriksjoner. Men etter et salgsforbud i april måtte selskapet både kansellere kundeordrer og produksjonskapasitet ved Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Tidligere denne uken varslet Nvidia planer om å gjenoppta H20-salget i Kina, men rapporten indikerer at produksjonskapasiteten allerede er droppet.

Aksjen reagerte positivt på nyheten, og endte opp over 4,5 prosent denne uken. Med det har Nvidia en markedsverdi over 4.200 milliarder dollar.