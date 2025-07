Toppsjefen går etter Coldplay-skandale

Andy Byron trekker seg fra stillingen som administrerende direktør i techselskapet Astronomer Inc., ifølge en uttalelse publisert på LinkedIn av selskapet lørdag.

«Astronomer er forpliktet til de verdiene og den kulturen vi har hatt siden oppstarten. Våre ledere forventes å være forbilder både i oppførsel og ansvarlighet, og nylig ble ikke denne standarden oppfylt,» skriver selskapet i innlegget på LinkedIn.

Avgjørelsen kom dagen etter at selskapet kunngjorde at Byron var blitt permittert og at styret hadde igangsatt en formell etterforskning av hendelsen.

Nyansatt HR-sjef

Et kort videoklipp fra Coldplays konsert onsdag på Gillette Stadium i Foxborough, Massachusetts, viste en mann og en kvinne som koste seg på konsert og holdt rundt hverandre. Da de oppdaget seg selv på storskjermen, sperret hun opp øynene, tok hendene til ansiktet og snudde seg bort fra kameraet. Han forsvant også ut av bildet, sammen med henne.

Vokalist Chris Martin hadde bedt kamerateamet scanne publikum for hans «Jumbotron Song», hvor han synger noen linjer om de personene kameraet fanger opp.

«Enten har de en affære, eller så er de bare veldig sjenerte,» spøkte han.

Mannen har blitt identifisert som administrerende direktør i Astronomer.

Kvinnen viser seg å være selskapets nyansatte HR-direktør.

Pete DeJoy, medgründer og produktsjef i Astronomer, er utnevnt som midlertidig administrerende direktør mens selskapet søker etter Byrons etterfølger.