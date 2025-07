Geopolitisk uro: Legger ned Kina-lab

Amerikanske Amazon stenger ned kunstig intelligens-laboratoriet i Shanghai. Netthandelsgiganten følger dermed etter IBM og Microsoft i en tilbaketrekning i Kina som følge av geopolitiske spenninger, melder Financial Times.

Avisen viser til et innlegg i sosiale medier fra Wang Minjie, en forsker ved skyvirksomheten Amazon Web Services' AI-lab, som opplyser at teamet hans avvikles «på grunn av strategiske tilpasninger» knyttet til USA–Kina-spenningene.

AI-laben ble etablert tilbake i 2018.

«De seneste seks årene har jeg hatt privilegiet av å lede teamet gjennom den gylne æraen for utenlandske forskningslaber,» skriver Wang i et WeChat-innlegg.

Tusenvis i Kina

Nedleggelsen kommer samtidig som Amazon nedbemanner globalt. I juni advarte adm. direktør Andy Jassy de ansatte om at økt AI-utbredelse vil medføre jobbkutt på tvers av Amazon-organisasjonen, skriver avisen.

Hvor mange som berøres av nedleggelsen, er uklart.

Amazon rapporterte i 2022 om mer enn 10.000 ansatte i Kina, og ifølge Financial Times' kilder skal AWS-bemanningen i Kina ha vært på over 1.000 ansatte på det meste.

En talsperson for Amazon opplyser at det er besluttet å «eliminere noen roller i enkelte team i AWS», og at slike beslutninger er nødvendig i arbeidet med å «optimalisere ressurser».

Amazon føyer seg inn i en rekke av amerikanske teknologiselskaper som trapper ned forskningsaktivitetene i Kina. IBM har kuttet over 1.000 forsknings- og utviklingsstillinger, og Microsoft har tilbudt relokalisering til flere hundre ansatte innen skysatsingen og AI. Det skjer i takt med at amerikanske myndigheter strammer inn eksportkontrollen av brikker og skytjenester som skal hindre Kina i å få tilgang til avansert teknologi, skriver avisen.