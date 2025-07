Den nye planen satser i stedet hardt på å bygge ut AI-infrastruktur, kutte byråkrati for teknologiselskaper, styrke nasjonal sikkerhet og konkurrere med Kina. Ifølge TechCrunch er planen mer en blåkopi enn en trinnvis instruksjonsbok – men retningen er klar: Progress is King.

Trumps AI-strategi nedprioriterer tiltak for å dempe mulige skader fra AI, og prioriterer i stedet bygging av datasentre for å drive AI-industrien. Dette inkluderer bruk av føderale landområder – som nasjonalparker og militærbaser – og drift av datasentre selv under kritiske perioder med press på strømnettet.

Målet er å overbevise det amerikanske publikum om at milliarder av skattekroner til datasentre er i deres beste interesse.

På føderalt nivå vil regjeringen søke innspill fra næringsliv og publikum om eksisterende reguleringer som hindrer AI-innovasjon. Administrasjonen hevder at miljøreguleringer som NEPA, Clean Air Act og Clean Water Act hindrer Amerikas behov for å møte de raske kravene i AI-kappløpet.

Løsningen er å skape kategoriske unntak, strømlinjeforme tillatelsesprosesser og utvide bruken av hurtigsporprogrammer for kritisk AI-infrastruktur.

Nasjonal sikkerhet og ytringsfrihet i sentrum

TechCrunch skriver at en stor del av Trumps AI-plan fokuserer på å hindre "nasjonale sikkerhetstrusler" fra å få tilgang til avansert AI-teknologi. Strategien legger vekt på å utestenge utenlandsk teknologi og forbedre sikkerhetsbeskyttelsen for å holde "fiendtlig teknologi" – som kinesiskproduserte brikker og maskinvare – ute av USAs forsyningskjede.

Planen understreker viktigheten av å integrere AI i USAs forsvar og etterretningsapparat, samt bygge AI-datasentre for Forsvarsdepartementet (DoD). Føderale etater skal samle etterretning om utenlandske AI-prosjekter som kan true amerikansk nasjonal sikkerhet, og Handelsdepartementet er pålagt å evaluere kinesiske AI-modeller for samsvar med det kinesiske kommunistpartiets agenda.

Et fremtredende trekk ved Trumps AI-plan er fokuset på å beskytte ytringsfrihet og "amerikanske verdier" ved å eliminere referanser til feilinformasjon, mangfold, likestilling og inkludering (DEI) og klimaendringer fra føderale risikovurderingsrammeverk.

Planen fastslår at AI-systemer må bygges med ytringsfrihet i tankene, og at føderale myndigheter bør samarbeide med utviklere av store språkmodeller for å "sikre at deres systemer er objektive og fri for ideologisk skjevhet".

Når det gjelder AI-sikkerhet, inkluderer planen noen bestemmelser om forskning på AI-tolkbarhet og kontrollsystemer, samt hackathoner for å teste AI-systemer for sikkerhetssårbarheter. Sammenlignet med Bidens AI-ordre legger imidlertid Trumps plan mindre vekt på å kreve at ledende AI-modellutviklere rapporterer om sikkerhetsstandarder – noe mange teknologiselskaper anser som en byrdefull oppgave.