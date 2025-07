Smugles for milliarder: – Det er som et sjømatmarked

Nvidia-brikker for over 1 milliard dollar er blitt smuglet til Kina på tre måneder, til tross for amerikanske eksportrestriksjoner.

Det viser en gjennomgang gjort av Financial Times.

Noe av det hotteste i dette svarte markedet er den kraftige B200-brikken, som brukes av blant andre OpenAI og Google, men som er forbudt å selge til Kina.

Brikkene er blitt omsatt av distributører i Guangdong, Zhejiang og Anhui, som selger dem ferdig montert i racks. Disse rackene selges for rundt 500.000 dollar stykket, hele 50 prosent dyrere enn i det amerikanske markedet, ifølge FT.

SELGES LANGT DYRERE I KINA: Serverrack med GB200 NVL72 fra Nvidia. Foto: Bloomberg

Smugles via Sør-Asia og Europa

Ett av de mest aktive selskapene, Gate of the Era i Anhui, skal alene ha solgt for nærmere 400 millioner dollar. Selskapet ble registrert i februar – samme måned som eksportstansen for H20-brikken ble varslet – og har tilknytning til AI-leverandøren China Century i Shanghai.

Smuglingen skjer i stor grad gjennom mellomledd i Sørøst-Asia, særlig Thailand og Malaysia, ifølge kilder. Amerikanske myndigheter vurderer å utvide eksportkontrollene til flere land, nettopp for å stanse denne typen videresalg. Samtidig opplyser kilder at Nvidia-produkter også har begynt å ankomme Kina via europeiske land som ikke omfattes av restriksjonene.

Selger på sosiale medier

På plattformer som Xiaohongshu og Douyin tilbys Nvidia-rack med bilder av logoer fra blant annet Supermicro, Dell og Asus. Produktene markedsføres som plug-and-play og kan hentes på stedet etter testing.

– Det er som et sjømatmarked. Det er ingen mangel, sier en distributør til FT.

Etter at eksportforbudet på H20-brikken ble opphevet, har etterspørselen etter de ulovlige toppmodellene falt noe. Likevel fortsetter salget av produkter som B200 og GB200, og flere distributører har allerede begynt å tilby kommende modeller som B300.