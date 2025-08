Regjeringen: Frykter angrep mot klokker og støvsugere

– Digitalt utstyr vi bruker i hjemmet, skal være trygt og ikke utsatt for misbruk og digitale angrep, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) i en pressemelding.

Fredag blir det innført nye sikkerhetskrav for smartklokker, robotstøvsugere og annet utstyr som kommuniserer trådløst over internett. Tiltaket er en del av regjeringens innsats for å styrke cybersikkerheten i tråd med EØS-avtalen.

De nye kravene omfatter blant annet innlogging, oppdatert programvare og brukerdokumentasjon, samt design, utvikling og produksjon. Målet er å gjøre det vanskeligere for uvedkommende å få tilgang til og misbruke utstyret.

– Bør tenke over risikoen

– Norske forbrukere bør tenke over risikoen ved å kjøpe slikt utstyr fra utlandet, det er som regel tryggere å kjøpe slikt utstyr i en norsk butikk, sier Tung.

I tillegg til smartklokker og robotstøvsugere er trådløse høyttalere, babycall, smarthussystemer og røykvarslere eksempler på produkter som er omfattet av de nye kravene. De vil også gjelde automatiske bomsystemer, ladesystemer for elbil, radarer og annet utstyr som kan kommunisere trådløst over internett.

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) vil føre tilsyn med det elektroniske utstyret i Norge, og fra høsten vil all markedskontroll ses opp mot de nye EØS-kravene for å motvirke cyberangrep, svindel og misbruk av personopplysninger.