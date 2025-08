Det er fortsatt «Dag 1» hos Amazon

I disse dager runder Amazon 30 år – og for en reise Jeff Bezos og hans kumpaner har hatt. Fra bokhandel på nett til verdensledende innen e-handel, skyinfrastruktur og AI. Amazon har forbløffet både konkurrenter og analytikere med sin imponerende evne til å fornye seg.

Bak suksessen ligger en idé som er like enkel som den er radikal: Hos Amazon er det alltid «Day 1».

Jeff Bezos formulerte filosofien tidlig. Siden har han nærmest rituelt gjentatt den i sine årlige aksjonærbrev: «It’s still Day 1.» Det handler om å opprettholde entreprenørenes tankesett – selv etter at man er blitt et multinasjonalt selskap med millioner av ansatte og milliarder i markedsverdi.

Det er en bevisst kulturstrategi for å bygge og opprettholde høy innovasjonskraft. De fleste selskaper blir tregere med alderen. Hierarkier vokser, beslutningsveier forlenges og risikoviljen forsvinner. Innovasjonsinitiativer dør i et virvar av møter og lange prosessdokumenter.

Amazon forsøkte å vaksinere seg mot dette allerede fra starten. «Day 1» ble vaksinen.

Det skal være lettere å si ja til forslag enn å drepe nye ideer Truls P. Berg





Strategien innebærer at alle ansatte – fra toppleder til nyansatt – forventes å tenke som om de bygger selskapet fra grunnen av. Den legger til rette for raske beslutninger, eksperimentering og kontinuerlig læring. Det skal være lettere å si ja til forslag enn å drepe nye ideer.

Selskapet oppmuntrer med andre ord til å ta kalkulert risiko, og det er helt OK å feile så lenge man lærer raskt av feil. Dette gjør at innovasjon skjer i hele organisasjonen, ikke bare i et sentralt innovasjonsteam.

AWS – som i dag er verdens største skytjeneste – ble skapt fordi noen internt stilte spørsmålet: Hva om vi kunne tilby vår egen IT-infrastruktur som en tjeneste for andre når vi selv ikke trenger den?

Tjenestene Alexa, Amazon Go, Kindle og Prime Video springer alle ut fra samme kultur. Nysgjerrighet, vilje til å teste, høy fart og hele tiden med kunden i sentrum. «Day 1» gjør det mulig.

Redselen for å miste innovasjonskraften har vært der hele tiden. Bezos beskrev også hva som skjer om man ikke opererer med «Day 1»-mentalitet. Det kalte han «Day 2».

Det er en tilstand preget av selvtilfredshet, internt fokus og langsomme prosesser. «Day 2 er stagnasjon. Fulgt av irrelevans. Fulgt av grusom vond nedgang. Fulgt av død,» skrev Bezos i 2016.

Mange av Amazons konkurrenter har gått i nettopp denne fellen. Suksess gjorde de store og trygge. Så sluttet de å endre seg. Flyselskapet SAS, mobilprodusenten Nokia og Telenor er nordiske eksempler vi alle kjenner.