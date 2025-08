Aksjen stuper etter oppkjøp verdt 257 milliarder

Palo Alto Networks kjøper det israelske identitetssikkerhetsselskapet CyberArk i en avtale verdsatt til omtrent 25 milliarder dollar, eller 257 milliarder kroner. Ifølge CNBC vil betalingen skje i form av kontanter og aksjer i Palo Alto Networks.

Avtalen ventes gjennomført i løpet av regnskapsåret 2026.

Oppkjøpsnyheten sendte Palo Alto-aksjen ned nesten seks prosent onsdag da nyheten ble kjent, etter et fall på fem prosent dagen før. I torsdagens førhandel stiger derimot aksjen én prosent.

Identitetssikkerhet

Palo Altos styreleder og adm. direktør, Nikesh Arora, sa i et intervju med CNBC onsdag at selskapet går inn i markedet for identitetssikkerhet i det det når et vendepunkt, noe som alltid har vært deres strategi.

– De er klare for å forstyrre markedet og skape plattformen vi trenger, og samtidig løse det kommende problemet med agentisk kunstig intelligens. Basert på alle disse faktorene mener vi at dette er riktig tidspunkt å gjøre dette på og være klar for markedet i løpet av de neste 12 til 18 månedene, sier Arora til CNBC.

Agentiske AI-systemer opererer uavhengig innenfor et gitt handlingsrom. Palo Alto Networks satser på at oppkjøpet skal gjøre det mulig å styrke posisjonen innen identitetssikkerhet og forbedre tilbudet til kundene.

CyberArk, som gikk på børs for litt over ti år siden, utvikler programvare som gir ansatte tilgang til plattformer og applikasjoner. Blant de største konkurrentene er Okta og Microsoft.