Etter børsens stengetid i New York leverte Apple resultater for sitt regnskapsmessige tredje kvartal for året.

Apples' regnskapsår starter i oktober og slutter i september.

Analytikere forutså en omsetning på 89,34 milliarder dollar, opp 4,2 prosent fra året før. Justert inntjening var ventet å bli 1,43 dollar per aksje.

Børskjempen rapporterte en omsetning på 94 milliarder dollar, opp 10 prosent fra året før. Resultatet per aksje endte på 1,57 dollar, som er en økning på 12 prosent. Aksjen stiger svakt i etterhandelen.

iPhone-produsenten, som har bommet på Wall Streets inntektsforventninger tre ganger de siste to årene, knuste dermed konsensus denne gang.

– I dag er vi stolte over å kunne rapportere rekordinntekter for juni-kvartalet, med tosifret vekst i iPhone, Mac og Tjenester, samt vekst på tvers av alle geografiske segmenter, sa Tim Cook, konsernsjef i Apple.

Selskapet kunne vise til et nettoresultat på 23,4 milliarder dollar, mot 21,5 milliarder dollar året før.

Styret i Apple har vedtatt et kontantutbytte på 0,26 dollar per aksje av selskapets ordinære aksjer, som utbetales 14.august.

Bare en smakebit

Analytikerne ventet at Apple ville levere en forsiktig inntektsvekst, samtidig som de følger nøye med på hva toppsjef, Tim Cook, sier om kommende iPhone-lanseringer og fremtidige marginer.

iPhone-segmentet stod for største delen av salgsinntektene til selskapet med 44,6 milliarder dollar, opp fra 39,3 milliarder dollar i fjor.

– Den aktive enhetsbasen vår nådde også et nytt rekordnivå på tvers av alle produktkategorier og geografiske segmenter, takket være svært høy kundetilfredshet og lojalitet, sa Apples finansdirektør, Kevan Parekh.