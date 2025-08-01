Palantir vant kjempekontrakt

Avtalen ble kunngjort torsdag og samler flere kontrakter inn i én. Summen tilsvarer knappe 103 milliarder kroner.

– Ved å effektivisere kjøpsprosessene våre og bruke kvantumsrabbater, styrker vi ikke bare vår operative effektivitet, vi maksimerer også kjøpekraften, sier militærets informasjonssjef Leo Garciga.

Amerikanske Palantir produserer dataanalyse og kunstig intelligens. I den omfattende kundebasen finnes blant annet banker, sykehus, amerikanske militæret og det israelske militæret.

Selskapet ble grunnlagt i 2003 av Peter Thiel, den mest framtredende konservative stemmen i teknologibransjen i Silicon Valley. Han har lenge hatt bånd til Trump-administrasjonen og andre med CIA-støtte.

– Vi ønsker og trenger at dette landet er det sterkeste og viktigste landet i verden, sa selskapets administrerende direktør Alex Karp på en kundekonferanse nylig.

Palantir fikk 373 millioner dollar fra den amerikanske regjeringen i første kvartal, en økning på 45 prosent fra samme periode i fjor. USAs føderale innvandringsmyndighet ICE ga i vår selskapet i oppdrag å utvikle en ny plattform for å holde oversikt over deportasjoner og folk som har blitt værende i landet etter at visumet har løpt ut.

(©NTB)