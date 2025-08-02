Article lead
TOPPTUR: Denne uken er Cao i Sveits for å gå i Alpene med broren, som er postdoktor­forsker ved ETH Zürich. Foto: Alex Cao

Forbes’ 30 under 30: Bergenser hentet 63 millioner til robot-startup

Bergenseren Max Cao bygger et AI-selskap som skal automatisere industrien – og har fått plass på Forbes’ prestisjeliste. Tilbudet om jobb hos McKinsey i London takket han nei til.

Publisert 2. aug.
Sissi Nilsen