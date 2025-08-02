Sikter mot børs: OpenAI verdsatt til 300 mrd. dollar

Ifølge Financial Times har OpenAI sikret seg 8,3 milliarder dollar, omtrent 85 milliarder kroner, i finansiering mens selskapet prøver å bane vei for en børsnotering.

Blant de største bidragsyterne i runden finner man både nye og eksisterende investorer, inkludert Blackstone, TPG, Fidelity Management og T Rowe Price.

Det San Fransisco-baserte teknologifondet Gragoneer Investment Group er også blant bidragsyterne, og skjøt inn 2,8 milliarder dollar i finansieringsrunden. Det er en av de største enkeltinvesteringene noensinne gjort i en oppstartsbedrift.

Ifølge den britiske avisen er dermed selskapet bak den famøse AI-løsningen ChatGPT nå verdsatt til 300 milliarder dollar – omtrent 3.071 milliarder kroner.

Rigges for børs

Ifølge Financial Times er pengeinnhentingen en del av en runde som ble kunngjort allerede i mars, på 40 milliarder dollar.

Japanske Softbank har allerede forpliktet seg til å investere 30 milliarder dollar av dette, og har så langt bidratt med 7,5 milliarder dollar. Resten skal bli investert i løpet av året.

Softbank kan derimot redusere investeringen dersom OpenAI ikke lykkes med å endre strukturen fra en ideell organisasjon til en mer tradisjonell og profittdrevet virksomhet der investorer eier aksjer, slik at det skal bli enklere å gå på børs, ifølge Financial times.

Finansieringsrunden kommer også på et kritisk tidspunkt for AI-selskapet, som er midt i komplekse forhandlinger med Microsoft angående eierskap, som vil avgjøre selskapets fremtid.

Ifølge dagens kontrakt har Microsoft rett på en andel av inntektene og tilgang til immaterielle rettigheter. Techgiganten er forventet å overta omtrent en tredjedel av aksjene i OpenAI under den nye avtalen det nå forhandles om.

Partene er derimot ikke enige om viktige punkter, blant annet hvor lenge Microsoft skal ha tilgang til OpenAIs immaterielle eiendeler.