Tyr til AI for vennskap og støtte

– Alle bruker AI til alt nå. Det tar virkelig over. Jeg tror barn bruker AI for å slippe å tenke, sier amerikanske Kayla Chege (15).
Hun er selv en ivrig bruker av ChatGPT. Spørsmål om shopping, sminke, og ideer til feiringen av hennes kommende 16-årsdag er noe av det hun spør chatboten om.
I en ny studie sier ungdommer at de i økende grad snakker med AI som om det var en venn.
Over 70 prosent av tenåringer har brukt såkalte «AI-venner», og halvparten bruker dette jevnlig, ifølge studien fra Common Sense Media, en ideell organisasjon som forsker på og jobber for fornuftig skjermbruk.
Studien definerer AI-venner som plattformer som er laget for å fungere som en digital venn. Eksempler er Character.ai eller Replika. Disse kan tilpasses med spesifikke personlighetstrekk og kan tilby emosjonell støtte, vennskap, og samtaler som virker menneskelige.
Men også sider som ChatGPT og Claude, som i hovedsak svarer på spørsmål, brukes på samme måte, ifølge forskerne.
– Dystopisk
– AI er alltid tilgjengelig. Det blir aldri lei av deg, og dømmer deg aldri, sier 18 år gamle Ganesh Nair.
– Når du snakker med AI, har du alltid rett. Du er alltid interessant, og følelsene dine rettferdiggjøres, sier han.
Dette pleide å være forlokkende for Nair, men han ønsker nå å bruke mindre tid på AI. Vendepunktet kom da en kompis brukte en AI-venn til å formulere en melding for å slå opp med kjæresten sin. De hadde vært sammen i to år.
– Det føltes litt dystopisk at en datamaskin genererte avslutningen på et faktisk forhold. Det er nesten som om vi lar datamaskiner erstatte forholdene til andre mennesker, sier Nair.
Bruken øker også blant norsk ungdom
Ifølge undersøkelsen fra Common Sense Media synes 31 prosent av ungdommene at samtalene deres med AI-venner er like eller mer tilfredsstillende enn samtaler med ekte venner. Halvparten svarer at de ikke stoler på råd fra AI, men 33 prosent har likevel diskutert viktige eller alvorlige saker med AI istedenfor med mennesker.
Rundt 1000 tenåringer svarte på undersøkelsen, som ble gjennomført i april og mai.
Også i Norge bruker ungdommer AI mer og mer. Ifølge Opinions rapport Ung 2025, som ble lagt fram i oktober i fjor, svarte 35 prosent av nordmenn mellom 15 og 25 år at de bruker AI ukentlig eller oftere.
Det var en økning fra 27 prosent året før, ifølge NRK.
Flere, 40 prosent, svarte imidlertid at de sjelden eller aldri bruker AI.
Stoler ikke på seg selv
Funnene bekymrer Michael Robb, hovedforfatter av studien og ledende forsker ved Common Sense Media. Dette bør være en advarsel til både foreldre, lærere og politikere, mener han.
– Hvis ungdommer utvikler sine sosiale ferdigheter på AI-plattformer, der de konstant belønnes, ikke utfordres, ikke lærer å lese sosiale koder eller å forstå andres synsvinkler, kommer de ikke til å være godt nok forberedt i den virkelige verdenen, sier han.
Både forskere og lærere er bekymret for den kognitive kostnaden for ungdommer som bruker AI ofte, særlig for kreativiteten, kritisk tenkning og sosiale ferdigheter.
– En av bekymringene som har kommet fram, er at ungdommene ikke lenger stoler på egne avgjørelser. De trenger bekreftelse fra AI før de kan si at noe er en god idé, sier Eva Telzer, professor i psykologi og nevrovitenskap ved University of North Carolina. Hun leder flere studier på ungdom og AI.
Bruker AI daglig
17 år gamle Bruce Perry kjenner seg igjen i dette.
Han bruker AI daglig, blant annet til skolearbeid, som utkast til stiler og til korrekturlesing. Han ber også AI om råd til sosiale situasjoner, til hva han skal ha på seg og til å skrive eposter til lærere. AI klarer å formidle tankene hans raskere enn det han selv klarer, ifølge 17-åringen.
Han er glad for at AI-venner ikke fantes da han var yngre.
– Jeg er bekymret for at barn kan miste seg selv i dette. Jeg kan se for meg at barn som vokser opp med AI-venner, ikke ser noen grunn til å prøve å få ekte venner.
