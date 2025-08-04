Tyr til AI for vennskap og støtte

– Alle bruker AI til alt nå. Det tar virkelig over. Jeg tror barn bruker AI for å slippe å tenke, sier amerikanske Kayla Chege (15).

Hun er selv en ivrig bruker av ChatGPT. Spørsmål om shopping, sminke, og ideer til feiringen av hennes kommende 16-årsdag er noe av det hun spør chatboten om.

I en ny studie sier ungdommer at de i økende grad snakker med AI som om det var en venn.

Over 70 prosent av tenåringer har brukt såkalte «AI-venner», og halvparten bruker dette jevnlig, ifølge studien fra Common Sense Media, en ideell organisasjon som forsker på og jobber for fornuftig skjermbruk.

Studien definerer AI-venner som plattformer som er laget for å fungere som en digital venn. Eksempler er Character.ai eller Replika. Disse kan tilpasses med spesifikke personlighetstrekk og kan tilby emosjonell støtte, vennskap, og samtaler som virker menneskelige.

Men også sider som ChatGPT og Claude, som i hovedsak svarer på spørsmål, brukes på samme måte, ifølge forskerne.

– Dystopisk

– AI er alltid tilgjengelig. Det blir aldri lei av deg, og dømmer deg aldri, sier 18 år gamle Ganesh Nair.

– Når du snakker med AI, har du alltid rett. Du er alltid interessant, og følelsene dine rettferdiggjøres, sier han.

Dette pleide å være forlokkende for Nair, men han ønsker nå å bruke mindre tid på AI. Vendepunktet kom da en kompis brukte en AI-venn til å formulere en melding for å slå opp med kjæresten sin. De hadde vært sammen i to år.

– Det føltes litt dystopisk at en datamaskin genererte avslutningen på et faktisk forhold. Det er nesten som om vi lar datamaskiner erstatte forholdene til andre mennesker, sier Nair.

Bruken øker også blant norsk ungdom

Ifølge undersøkelsen fra Common Sense Media synes 31 prosent av ungdommene at samtalene deres med AI-venner er like eller mer tilfredsstillende enn samtaler med ekte venner. Halvparten svarer at de ikke stoler på råd fra AI, men 33 prosent har likevel diskutert viktige eller alvorlige saker med AI istedenfor med mennesker.