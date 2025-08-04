Tesla: Godkjenner pakke – får over 240 mrd.

Tesla opplyser i en melding til USAs finanstilsyn (SEC) at styret har tildelt Elon Musk 96 millioner aksjer i et aksjeprogram.

Pakken øker stemmeretten til Musk og skal sikre at han holder fokus på selskapets fremtid. Toppsjefen vil få en tildeling som gradvis øker stemmeretten, i tråd med aksjonærenes ønsker, melder Reuters.

Tesla oppgir verdien av pakken, for illustrasjonsformål, til 23,7 milliarder dollar, tilsvarende 243,5 milliarder kroner, basert på sluttkurs 1. august.

Musk må betale 23,34 dollar pr. aksje som tildeles. Aksjen sluttet for øvrig på 302,63 dollar fredag.

Pakken omtales som en «good faith»-utbetaling av Tesla.

«After all, a "deal is a deal",» heter det videre.

Fjerner usikkerhet

Tildelingen ble anbefalt av en spesialkomité som ikke inkluderer verken Elon eller bror Kimbal.

Wedbush-analytiker og superbull Dan Ives melder på X at lønnspakken «fjerner en usikkerhetsfaktor».

«Etter vårt syn bør dette sikre Musk som konsernsjef for Tesla minst frem til 2030. Det bidrar til å rydde opp i noe av kompensasjonsdramaet i Delaware som har hengt over selskapet som en sky,» fortsetter Ives.

Ingen «double dip»

Kompensasjonspakken kommer samtidig som Tesla fortsatt har rettslige prosesser i Delaware for å få gjeninnført 2018-ordningen for CEO Performance Award.

Denne kompensasjonspakken er verdt over 50 milliarder dollar og ble kjent ugyldig av en dommer. Saken er nå anket til høyesterett i delstaten Delaware.

Dersom Delaware-domstolene fullt ut gjeninnfører lønnspakken, vil den nye tildelingen bortfalle eller bli tilbakeført. Enkelt sagt: Ingen «double dip», som Tesla selv formulerer det.

Oljefondet stemte for øvrig imot denne pakken.

«Vi mener at lønnspakken er uforholdsmessig høy, med for stor utvanning av aksjonærene, og at den har feil struktur i forhold til hva som er målet for utbetaling,» het det fra Oljefondet i juni 2024.

Kursløft

Aksjene fra den godkjente pakken blir først tilgjengelige etter to år, og bare hvis Musk fortsetter som toppsjef eller i en annen nøkkelrolle i selskapet. Musk får heller ikke selge aksjene før det har gått fem år, med noen få unntak for skatter og betaling av kjøpesummen.

Tesla-aksjen handles opp 2,5 prosent i førhandelen.