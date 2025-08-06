OpenAI-ansatte: Vil selge aksjer til rekordverdsettelse

ChatGPT-eier OpenAI er i diskusjoner om et mulig aksjesalg blant ansatte som kan verdsette selskapet til rundt 500 milliarder dollar, ifølge en kilde av Reuters onsdag.

Det vil i så fall innebære et kjempehopp fra den nåværende verdsettelsen på 300 milliarder dollar.

Transaksjonen, som kan komme før en mulig børsnotering, vil tillate både nåværende og tidligere ansatte å selge aksjer verdt flere milliarder dollar, ifølge kilden.

Les også Sikter mot børs: OpenAI verdsatt til 300 mrd. dollar OpenAI har hentet inn 8,3 milliarder dollar i en ny kapitalrunde, samtidig som det er i intense forhandlinger med Microsoft mens det rustes opp for børs.

Kraftig vekst

OpenAI har omtrent 700 millioner ukentlige brukere, en økning fra omtrent 400 millioner i februar. Omsetningen har nådd et årlig nivå på 12 milliarder dollar, og er på vei til å nå 20 milliarder dollar innen årsslutt, ifølge kilden.

Vurderingene bak ansatte aksjesalg kommer i kjølvannet av OpenAIs finansieringsrunde som ble annonsert tidligere i år, som har som mål å hente 40 milliarder dollar, ledet av Softbank Group. Investeringsbanken har til slutten av året med å finansiere sin siste del av runden på 22,5 milliarder dollar, mens resten er tegnet til en verdsettelse på 300 milliarder dollar, skriver Reuters.

OpenAI jobber med en betydelig omstrukturering av selskapet som vil bevege seg bort fra den nåværende modellen med overskuddsgrenser og åpne døren for en børsnotering i fremtiden. Finansdirektør Sarah Friar sa imidlertid i mai at en børsnotering først ville komme når selskapet og markedene var klare.