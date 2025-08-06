Kanonsommer for svensk AI: Hentet nær 4 mrd.

Svenske tech-selskaper hentet tilsvarende 3,9 milliarder norske kroner i løpet av juni og juli, nesten 2 milliarder mer enn i samme periode i fjor, melder Dagens industri.
AI-selskaper sto bak flere av de største rundene.
Lovable var den klart største bidragsyteren i juli. AI-selskapet, som lar brukere bygge digitale produkter gjennom chat i stedet for koding (vibe coding), hentet hele 1,9 milliarder svenske kroner.
Kapitalutvidelsen løftet selskapets verdsettelse til 17 milliarder kroner. På knappe åtte måneder har Lovable gått fra null til nær 1 milliard svenske i inntekter, ifølge Di.
Anton Osika, som i dag er administrerende direktør i Lovable, skrev på LinkedIn i juli at 2,5 millioner nettsider ble bygget med Lovable i juni. Det utgjør over 10 prosent av alle nye nettsider på internett den måneden.
Fra helsedata til forsvar
Også Tandem Health, som utvikler AI-baserte pasientjournaler for helsesektoren, gjennomførte en av de største rundene hittil for et svensk AI-selskap. I slutten av juni hentet selskapet 475 millioner kroner, med Kinnevik som ledende investor.
Finansieringsrunden verdsatte det knapt to år gamle selskapet til mellom 2 og 3 milliarder kroner.
Det under ett år gamle AI-selskapet Tzafon sikret seg 94 millioner kroner i en såkornrunde, som selskapet selv omtaler som den største i svensk historie. Runden var ledet av det tyske investeringsselskapet HV Capital.
Flere andre selskaper hentet også betydelig kapital i perioden. Biotek-selskapet Single Technologies sikret 170 millioner kroner for å trene AI på biologiske data, mens SaaS-selskapet Quartr hentet 100 millioner kroner til en verdsettelse på 1,25 milliarder kroner.
Blant de øvrige rundene ble det hentet 40 millioner kroner til edge AI-selskapet Waltero, 34 millioner til energiplattformen Qurrent og 30 millioner til forsvarsteknologiselskapet Nordic Air Defence.