Kanonsommer for svensk AI: Hentet nær 4 mrd.

Svenske tech-selskaper hentet tilsvarende 3,9 milliarder norske kroner i løpet av juni og juli, nesten 2 milliarder mer enn i samme periode i fjor, melder Dagens industri.

AI-selskaper sto bak flere av de største rundene.

Lovable var den klart største bidragsyteren i juli. AI-selskapet, som lar brukere bygge digitale produkter gjennom chat i stedet for koding (vibe coding), hentet hele 1,9 milliarder svenske kroner.

Les også AI-selskap: Forlater Norge etter radikale endringer Etter radikal strategiendring og 200 millioner kroner i tap flytter AI-selskapet til Storbritannia.

Kapitalen satser på AI – men ikke i Norge AI-selskaper prises mer enn dobbelt så høyt som tradisjonelle vekstselskaper. Oljefondet investerer tungt i utviklingen. Likevel står norske PE- og VC-miljøer på sidelinjen, skriver Silvija Seres.

Kapitalutvidelsen løftet selskapets verdsettelse til 17 milliarder kroner. På knappe åtte måneder har Lovable gått fra null til nær 1 milliard svenske i inntekter, ifølge Di.

Anton Osika, som i dag er administrerende direktør i Lovable, skrev på LinkedIn i juli at 2,5 millioner nettsider ble bygget med Lovable i juni. Det utgjør over 10 prosent av alle nye nettsider på internett den måneden.

Les også Svensk AI-rakett: Europas nyeste enhjørning Vibe code-selskapet Lovable er verdsatt til 1,8 milliarder dollar og blir Europas nyeste enhjørning.

Svensk nykommer kan være verdt 15 milliarder Stockholm-selskapet ble etablert så sent som i 2023. Nå står utenlandske investorer klare til å sprøyte inn milliardbeløp.

Fra helsedata til forsvar

Også Tandem Health, som utvikler AI-baserte pasientjournaler for helsesektoren, gjennomførte en av de største rundene hittil for et svensk AI-selskap. I slutten av juni hentet selskapet 475 millioner kroner, med Kinnevik som ledende investor.

Finansieringsrunden verdsatte det knapt to år gamle selskapet til mellom 2 og 3 milliarder kroner.

Det under ett år gamle AI-selskapet Tzafon sikret seg 94 millioner kroner i en såkornrunde, som selskapet selv omtaler som den største i svensk historie. Runden var ledet av det tyske investeringsselskapet HV Capital.

Les også Norske eiere rømmer: Fire år med brannsalg Dagen er ikke lang nok til å nevne alle, men her er en smakebit: 120 vekstselskaper er solgt til utenlandske eiere etter at Jonas Gahr Støre dannet regjering.

Sikter mot superprofitt: – Starten på et nytt industrieventyr Danske Bank tror Akers nye satsing på datasentre kan gi 15–20 prosent avkastning på kapitalen. Konsernsjef Øyvind Eriksen utelukker ikke børsnotering.

Flere andre selskaper hentet også betydelig kapital i perioden. Biotek-selskapet Single Technologies sikret 170 millioner kroner for å trene AI på biologiske data, mens SaaS-selskapet Quartr hentet 100 millioner kroner til en verdsettelse på 1,25 milliarder kroner.

Blant de øvrige rundene ble det hentet 40 millioner kroner til edge AI-selskapet Waltero, 34 millioner til energiplattformen Qurrent og 30 millioner til forsvarsteknologiselskapet Nordic Air Defence.