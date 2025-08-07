Når du først åpner Fold 7, er det vanskelig ikke å la seg fascinere. Den store skjermen gir deg nok plass til å faktisk jobbe. Ikke bare lese e-post, men svare, gjøre research samtidig og dra og slippe innhold mellom apper. Samsungs operativsystem «One UI 8» er bygget med dette i tankene, og det merkes. Du kan enkelt holde et videomøte mens du tar notater på siden, eller kjøre et Word-dokument i venstre halvdel av skjermen mens du har Teams eller Slack åpen til høyre. Her kan du være produktiv på ordentlig, ikke bare gjøre småting mens du venter på å komme hjem til laptoppen.