Testet: Tynn, tynnere, Fold 7
Samsung Galaxy Z Fold 7 føles ikke lenger som et nettbrett presset ned i mobilformat. Den er rett og slett blitt en telefon, med noen fordeler vanlige mobiler bare ikke kan konkurrere med.
Det tok syv forsøk, men nå begynner Fold-serien å gi mening. Galaxy Z Fold 7 er såpass tynn og lett at man ikke lenger kan bruke størrelsen som unnskyldning for å la den ligge. Den måler bare 8,9 millimeter lukket og 4,2 millimeter åpen, og veier kun 215 gram. Det er mindre enn Google Pixel 9 Pro Fold , og Honor Magic V3, som frem til nå har satt standarden for hvor tynn en brettbar kan være.
Frontskjermen har blitt voksen
Tidligere Fold-modeller har alltid hatt en for smal ytterskjerm. Det gjorde den upraktisk å bruke lukket, særlig for dem med litt størrelse på hendene. Man bommet på tastaturet, innholdet ble klemt, og man endte som regel opp med å åpne telefonen oftere enn man ville.
Med Fold 7 har Samsung gjort det de burde gjort for flere generasjoner siden. Den nye frontskjermen er nå på 6,5 tommer i 21:9-format. Det er ikke dramatisk på papiret, men det gjør hele forskjellen i praksis.
Nå føles Fold 7 mer som en vanlig mobil når den er lukket, og man kan faktisk skrive meldinger, svare på e-post og scrolle gjennom dokumenter uten å irritere seg.
Den er lyssterk nok til å brukes i sollys, har 120Hz oppdatering, og er beskyttet av «Gorilla Glass Ceramic 2», som er det nyeste og mest robuste Samsung tilbyr akkurat nå.
Innerskjermen er imponerende, men ikke hullfri
Åpner du telefonen, møtes du av en 8 tommer stor AMOLED-skjerm med høy oppløsning og opptil 2600 nits lysstyrke. Den er svær, klar og responsiv. Skjermen gjør alt fra multitasking til underholdning enkelt og behagelig.
Men så var det kameraet. Samsung har droppet skjult kamera under skjermen og gått tilbake til et synlig hull. Det gir riktignok bedre bilder med en oppgradert 10 MP-sensor, men bryter opp skjermen unødvendig. Skal du ta selfie, er det uansett bedre å bruke hovedkameraet. Fold 7 lar deg enkelt snu skjermen og bruke det i stedet. Samsung kunne med fordel droppet dette hullet og gitt oss full skjerm.
Når det er sagt, så venner man seg til det. Etter hvert glemmer man at det er der, men løsningen føles fortsatt som et steg tilbake.
Ikke alt må skje på en laptop
Når du først åpner Fold 7, er det vanskelig ikke å la seg fascinere. Den store skjermen gir deg nok plass til å faktisk jobbe. Ikke bare lese e-post, men svare, gjøre research samtidig og dra og slippe innhold mellom apper. Samsungs operativsystem «One UI 8» er bygget med dette i tankene, og det merkes. Du kan enkelt holde et videomøte mens du tar notater på siden, eller kjøre et Word-dokument i venstre halvdel av skjermen mens du har Teams eller Slack åpen til høyre. Her kan du være produktiv på ordentlig, ikke bare gjøre småting mens du venter på å komme hjem til laptoppen.
Samsung har dessuten inkludert sin beste maskinvare hittil. Fold 7 kjører på «Snapdragon 8 Elite for Galaxy», som både er raskere og smartere. AI-funksjonene gjør arbeid mer effektivt, enten det handler om automatisk oppsummering av møter, forbedret stemmestyring, eller intelligent tekstredigering. «Gemini Live» kan lese skjermen og gi deg forslag, uten å måtte bytte mellom apper. Det er nyttig når du jobber med innhold eller presentasjoner og trenger raske svar eller forslag.
Fold 7 støtter også «Samsung DeX», og det er en undervurdert funksjon i arbeidssammenheng. Enten du plugger inn en kabel til skjerm, eller kobler deg til trådløst, får du en fullverdig PC-opplevelse. Og med 12 eller 16 GB RAM, avhengig av modell, er det lite denne telefonen ikke håndterer. De som lever på e-post, PowerPoint og Excel vil kunne gjøre nesten alt de trenger direkte fra telefonen.
Kameraet er nesten Ultra
Kameraet er også en av de store forbedringene i årets modell, sammen med tykkelsen og den brede frontskjermen. Samsung har løftet Fold 7 opp på nesten samme nivå som S25 Ultra. Hovedsensoren er på 200 megapiksler, og bildene er nå skarpere, mer detaljerte og rike på farger.
Du får 10 megapiksel telefoto med 3x optisk zoom, samt en 12 megapiksel ultravidvinkel. Samsung har forbedret bildebehandlingen med AI, og ting som HDR, fargebalanse og nattmodus er blitt betydelig bedre.
Det er fortsatt ikke fullt på høyde med S25 Ultra. Du får for eksempel ikke 100x zoom, men Fold 7 er ikke lenger en dårligere mobilkameraopplevelse bare fordi den er brettbar.
Design med baksider
Det er nesten paradoksalt at Samsung har klart å gjøre Fold 7 så tynn og lett, men samtidig ikke helt håndterlig i hverdagsklær. Designet er sofistikert og moderne, men kanskje litt for glatt. Fold 7 ser bra ut, men finishen gjør at den lett glir ut av dresslommen.
Det skjedde mer enn én gang i løpet av testperioden, og selv om den tålte fallene godt, anbefales det å enten bruke silikondekselet til Samsung eller plassere den i innerlommen. Silikondekselet gir ikke bare bedre grep, men inkluderer også støttefunksjon og skjermbeskytter, og legger ikke nevneverdig til på tykkelsen.
Fold 7 er tilgjengelig i fargene Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black og Mint, hvor sistnevnte er eksklusiv for netthandel.
Skjerm for både jobb og underholdning
Når arbeidsdagen er over og det er tid for å slappe av, kommer skjermen også godt med. Den store flaten er perfekt for å se på serier og filmer, og lysstyrken gjør at du kan se komfortabelt uansett lys og vinkel
Lyden er ikke like overbevisende som skjermen, og Fold 7 klarer ikke helt å matche S25 Ultra i lydkvalitet. Det er to høyttalere, og hvordan du holder telefonen påvirker hvor godt det låter. Men etter litt tilvenning finner du en posisjon som fungerer fint for det meste av underholdning.
Om du primært er på jakt etter en stor skjerm for video og sosiale medier, er kanskje S25 Ultra fremdeles et bedre kjøp. Der får du bedre zoom, bedre lyd og en mer tradisjonell telefonopplevelse. Men for deg som trenger noe mer fleksibelt, noe som virkelig kan håndtere jobb og fritid i én og samme pakke, har Fold 7 blitt et reelt alternativ.
Fold 7 er ikke lenger for spesielt interesserte. Nå er det en telefon du faktisk kan bruke hele dagen, både til jobb og fritid. Er du mye på farten, jobber underveis eller bare vil ha en mobil som fikser alt, er dette det nærmeste vi har kommet en komplett løsning.
Samsung har endelig gjort Fold til et reelt arbeidsverktøy. Ikke for å vise frem en brettbar skjerm, men fordi den faktisk gjør hverdagen enklere. Det tok syv generasjoner, men nå sitter det.
Samsung Galaxy Z Fold 7
Fordeler:
- Ytterskjermen er endelig bred nok til å skrive på
- Så tynn at den ikke lenger føles som en brettbar
- Kameraene nærmer seg Ultra-nivå
- Perfekt for multitasking
Ulemper:
- Glatt som såpe, sklir lett ut av dresslommen
Selfiekameraet på innsiden burde vært droppet
Mangler 100x zoom og S-Pen-støtte
Lyden henger ikke helt med resten
Pris:
Fra 25.990 kroner (12GB RAM og 256GB Lagring)
|Spesifikasjon
|Galaxy Z Fold 7
|Skjerm (hoved)
|8,0" AMOLED, 2184 x 1968, 120Hz
|Skjerm (front)
|6,5" AMOLED, 2520 x 1080, 21:9, 120Hz
|Prosessor
|Snapdragon 8 Elite for Galaxy
|Minne og lagring
|12/256 GB, 12/512 GB, 16/1 TB
|Vekt
|215 gram
|Tykkelse (lukket)
|8,9 mm
|Tykkelse (åpen)
|4,2 mm
|Kamera bak
|200 MP + 12 MP ultravidvinkel + 10 MP telefoto
|Selfiekamera
|10 MP
|Zoom
|3x optisk, 30x Space Zoom
|Batteri
|4400 mAh, 50 % på 30 min (25W lading)
|Operativsystem
|Android 16 med One UI 8
|Tilkobling
|Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, 5G, eSIM + NanoSIM
|Vannbestandighet
|IP48
|Farger
|Blue Shadow, Silver Shadow, Jet Black, Mint (kun online)