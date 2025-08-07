SoftBank: Beste kvartal på fire år

Selskapet hadde et resultat etter skatt på 421,8 milliarder yen, tilsvarende 2,87 milliarder dollar. Ifølge CNBC var det ventet et resultat på 127,6 milliarder yen, tilsvarende 880 millioner dollar. I samme kvartal året før hadde selskapet et minusresultat på 174,3 milliarder yen, tilsvarende 1,2 milliarder dollar.

Verdiøkning i porteføljen

Den positive utviklingen var drevet av selskapets Vision Funds (SVF). Til valutakursen ved utgangen av kvartalet var verdiøkningen i kvartalet på knappe 4,6 milliarder dollar. Det var også den største økningen siden kvartalet som ble avsluttet 30. juni 2021. Det fordelte seg med 3,52 milliarder dollar i SVF1, 373,8 millioner dollar i SVF2, 485,6 millioner dollar i Latin-Amerika-fondene og 166,8 millioner dollar på andre investeringer.

Resultatet før skatt i Vision Funds var på 451,4 milliarder yen, opp fra et minusresultat på 204,3 milliarder yen i samme periode året før – tilsvarende henholdsvis 3,12 og minus 1,41 milliarder dollar.

SoftBank-sjefen Masayoshi Son sier ifølge CNBC at selskapet har vært gjennom en omfattende investeringsfase innen kunstig intelligens, og viser blant annet til at selskapet leder en finansieringsrunde på 40 milliarder dollar til ChatGPT-utvikleren OpenAI. I tillegg venter det å kunne fullføre oppkjøpet av AI-chip-selskapet Ampere Computing for 6,5 milliarder dollar.

Selskaper som skal børsnoteres

Selskapet opplyser også at det venter å børsnotere PayPay, Klarna og Lenskart i løpet av året.

SoftBank er også en sentral aktør i det store amerikanske Stargate-prosjektet, som har som mål å bygge datasentre og AI-infrastruktur i USA.

Her hjemme er SoftBank blant annet kjent for å eie 38,3 prosent av Autostore og for å ha kjøpt seg opp til knappe 17 prosent av Kahoot i juli 2021 – og solgt seg ut med milliardtap høsten 2022.

