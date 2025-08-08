Analytiker ser Mars-landing om 20 år: – Har du egentlig sett en robot før?

Morgan Stanleys Tesla-analytiker Adam Jonas skriver i et notat torsdag at kombinasjonen av AI og produksjon vil endre hverdagen til folk dramatisk.

«Har du hatt kontakt med en robot før? Har du i det hele tatt sett en robot før? Nei? Vel, ta et mentalt bilde, for dette er i ferd med å endre seg totalt,» skriver Jonas.

«Vi anslår at én humanoid robot til 5 dollar i timen kan gjøre jobben til to mennesker til 25 dollar i timen, med en nåverdi på rundt 200.000 dollar pr. robot,» fortsetter Jonas.

En robottaxi vil ifølge Jonas’ beregninger kunne senke kostnaden for transport til under 0,20 dollar pr. mile – en tidel av dagens nivå med menneskelige sjåfører.

Kjernekraft på månen

Et annet fremtidsscenario Jonas løfter frem, er USAs mål om å plassere en 100-kilowatts atomreaktor på månen innen 2030.

«Vi kommer til å trenge mye kraft. Veldig mye kraft. Tenk på alle datasentrene vi skal ha der oppe, »skriver Jonas.

Sørpolen på månen trekkes frem som «den heteste eiendommen i solsystemet» med millioner av tonn is og permanent sollys.

Mars-drømmen

Jonas understreker at Elon Musks fremste mål i livet er å etablere en permanent menneskelig bosetting på Mars.

«Å bosette Mars blir ikke lett… av mange grunner vi ikke trenger å gå inn på her. Vi kommer dit til slutt, men det vil ta tid,» heter det.

Morgan Stanley-analytikeren tror første menneskelige landing kan skje allerede i 2045–2050.

ELON-KOEFFISIENTEN: BNP delt på (risiko minus vekst). Foto: Morgan Stanley

«Men for at USA skal bli det første landet til å etablere en menneskelig bosetning på Mars, trenger vi en sunn og bærekraftig økonomi. Elon-koeffisienten vi presenterer nedenfor, forener på et svært forenklet nivå det økonomiske forutsetningsgrunnlaget for amerikansk BOM. Vi må ‘sikre og diversifisere’ telleren (BNP) samtidig som vi reduserer risiko (d) og øker vekst (g). Hvordan vi kommer dit, er vår felles utfordring – og vår mulighet,» skriver Jonas.