Kina presser USA for KI-lettelser

Beijing presser USA for å få opphevet Bidens eksportforbud på HBM-brikker. – Å tillate salg av mer avansert HBM til Kina er det samme som å hjelpe Huawei erstatte Nvidia, sier KI-ekspert Gregory Allen.

Publisert 10. aug. | Oppdatert 10. aug.
FORHANDLER: Kina vil ha tilgang til HBM-brikker som USA har blokkert for å hindre landets KI-fremmarsj. Foto: NTB
Eva Camilla Knutsen
Beijing har vært misfornøyd siden Joe Biden i 2022 strammet inn eksporten av KI-brikker til Kina. I 2024 ble forbudet utvidet til også å omfatte såkalte HBM-brikker som et ytterligere tiltak. Nå forsøker Kina å få lettelser gjennom forhandlinger, melder Financial Times.

– Å tillate salg av mer avansert HBM til Kina er det samme som å hjelpe Huawei med å lage bedre KI-brikker som kan erstatte Nvidia, sier KI-ekspert Gregory Allen i CSIS.

Forbudet fra 2024 regnes av Biden-administrasjonen som den viktigste sperren mot Kinas masseproduksjon av KI-brikker. Ifølge Financial Times har kinesiske forhandlere gjentatte ganger tatt opp HBM-spørsmålet med Washington de siste månedene – foreløpig uten gjennomslag.

Varsler 100 prosent toll

USAs president Donald Trump varsler nær dobling av tollsatsene på databrikker og halvledere til rundt 100 prosent. Målet er å presse produksjonen hjem til USA.

«Men om du bygger i USA, er det ingen avgifter», sa Trump under et møte med Apple-sjef Tim Cook i Det hvite hus onsdag.

Tiltaket kommer derimot med unntak. Taiwan opplyste torsdag at landets største brikkeprodusent, TSMC, er unntatt fra tollen. Selskapet har også fabrikker i USA.

