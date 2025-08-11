Nvidia: Skal gi staten en andel av inntekten

Nvidias toppsjef Jensen Huang møtte president Donald Trump i Det hvite hus sist onsdag og ble der enig om å gi staten en andel av inntektene, skriver Financial Times, Bloomberg og New York Times. Dette er en svært uvanlig ordning i den internasjonale teknologibransjen, skriver nyhetsbyrået AFP, som ikke umiddelbart kunne bekrefte opplysningene fra de andre mediene.

Investorene satser på at kunstig intelligens (KI) kommer til å endre verdensøkonomien, og i forrige måned ble Nvidia – som er verdens ledende halvlederprodusent – det første selskapet i verden som ble verdsatt til 4 billioner dollar eller drøyt 41.000 milliarder kroner. Det er dobbelt så mye som det norske oljefondet.

Det California-baserte selskapet har imidlertid blitt dratt inn i handelskrangelen mellom USA og Kina, som blant kjemper om å dominere produksjonen av brikkene som driver KI.

I forrige måned sa Nvidia at Trump-administrasjonen hadde lovet å la dem selge H20-brikker i Kina, en mindre kraftig versjon utviklet spesifikt for det kinesiske markedet. Før møtet i Det hvite hus forrige uke hadde myndighetene ikke utstedt de nødvendige eksportlisensene, men fredag begynte handelsdepartementet å gjøre dette, ifølge medierapportene.

Også AMD (Advanced Micro Devices) i Silicon Valley gått med på å gi staten 15 prosent av inntektene fra Kina.

Avtalen kan gi de føderale myndighetene over 2 milliarder dollar i ekstra inntekter, ifølge New York Times.