Raser mot Apple og OpenAI: Skal saksøke

Verdens rikeste mann, Elon Musk, truer med å saksøke Apple, fremgår det av en rekke X-meldinger natt til tirsdag norsk tid.

«Apple oppfører seg på en måte som gjør det umulig for andre AI-selskaper enn OpenAI å nå førsteplass i App Store, et utvilsomt brudd på konkurranselovgivningen,» skriver Musk om nemesisen Sam Altmans AI-satsing.

Musks egen AI-satsing, xAI, «vil iverksette umiddelbare rettslige skritt», fyrer Tesla-sjefen.

«Hvorfor nekter dere å plassere enten X eller Grok i deres «Must Have»-seksjon, når X er den mest populære nyhetsappen i verden og Grok er nummer fem blant alle apper? Are you playing politics?» het det i et annet innlegg.

OpenAI-sjef Sam Altman svarer på anklagene og kommer med nye stikk.

«Dette er en bemerkelsesverdig påstand, gitt det jeg har hørt om at Elon manipulerer X til fordel for seg selv og sine egne selskaper, og for å skade konkurrenter og personer han ikke liker,» fyres det tilbake.

I strupen på hverandre

De to tech-stjernene har lenge vært i strupen på hverandre. Tilbake i januar, da det gigantiske AI-prosjektet Stargate ble lansert, hevdet Musk at Altman og co. neppe hadde kapitalen til å sparke i gang det 500 milliarder dollar store prosjektet.

Om Altman var det personangrep av sorten: «svindler» og «løgner».

ChatGPT-frontfiguren svarte:

«Bare én ond tweet til, så kanskje du vil elske deg selv.»

Tilbake i mars var det igjen oppmerksomhet rundt Musks anklager mot OpenAI om overgangen til en profittdrevet selskapsmodell.

«Som Elon er i ferd med å finne ut, fakta betyr noe – spesielt i retten,» het det fra OpenAI.

Ikke ukjent med antitrust

Det er for øvrig ikke ukjent at Apple utfordres av antitrust-saker. I fjor saksøkte det amerikanske justisdepartementet selskapet for monopol på iPhone-økosystemet.

I juni avslo en føderal ankedomstol Apples forsøk på å utsette en tidligere rettsavgjørelse. Det betydde at teknologigiganten måtte gjennomføre endringene med en gang, selv om saken fortsatt er under behandling. Kjennelsen stammer fra en dom i april, der en dommer påla Apple å slutte å styre hvordan utviklere viser lenker, og å åpne for bruk av eksterne betalingsløsninger.