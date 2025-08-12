Fraråder bruk av Nvidia-brikker

Kinesiske myndigheter de siste ukene frarådet en rekke bedrifter om å bruke de mindre avanserte H20-brikkene til Nvidia. Ifølge kilder av Bloomberg er anbefalingen særlig knyttet til statlige bedrifter eller private selskaper som jobber med regjerings- og sikkerhetsrelaterte oppgaver.

Kinesiske tjenestemenn skal være bekymret for at Nvidia kan spore posisjonering og ha fjernstyrte muligheter for å stenge ned brikkene.

Både Nividia og Advanced Micro Devices fikk nylig godkjennelse fra Washington til å gjenoppta salg av mindre avanserte AI-brikker til Kina, men under den kontroversielle betingelsen av at 15 prosent av inntektene skal gå til amerikanske myndigheter.

I brevet kinesiske myndigheter har sendt stiller de spørsmål om hvorfor selskapene vil velge Nvidias H20-brikke fremfor lokale alternativer, om dette er nødvendig gitt innenlandske muligheter, og om de har oppdaget sikkerhetsproblemer i maskinvaren. Disse bekymringene skal også være tatt opp direkte med Nvidia, som gjentatte ganger har avvist at deres brikke har sårbarheter.

Den kinesiske brikkeprodusenten Cambricon Technologies stiger 20 prosent på Shanghai-børsen tirsdag.

Retningslinjene er foreløpig begrenset til sensitive applikasjoner, men det er mulig at Beijing kan utvide retningslinjene til et bredere spekter, ifølge en av kildene.

I en uttalelse sier Nvidia at H20-brukken ikke er et militært produkt eller for offentlig infrastruktur.

«Kina har rikelig forsyning av innenlandske brikker og vil ikke, og har aldri vært, avhengig av amerikanske brikker for offentlig drift», skriver selskapet til Bloomberg.