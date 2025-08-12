AI-selskapet Perplexity AI har lagt inn et bud på 34,5 milliarder dollar for Googles nettleser Chrome, skriver CNBC. Budet er høyere enn Perplexitys egen markedsverdi, men selskapet opplyser at flere investorer har gått med på å støtte avtalen.

Google har så langt ikke svart på CNBCs henvendelser.

Perplexity er mest kjent for sin AI-drevne søkemotor som gir brukerne enkle svar og lenker til originalkilder på nettet. I forrige måned lanserte selskapet sin egen AI-drevne nettleser kalt Comet.

Bakgrunnen for budet er at det amerikanske justisdepartementet i fjor foreslo at Google skulle selge Chrome som del av en konkurransesak selskapet tapte. Dommeren i saken slo fast at Google har hatt et ulovlig monopol i kjernemarkedet for internettsøk.

«For å rette opp disse skadene krever vedtaket at Google selger Chrome, noe som permanent vil stoppe Googles kontroll over dette kritiske søkepunktet og gi rivaliserende søkemotorer mulighet til å få tilgang til nettleseren som for mange brukere er en inngangsport til internett,» skrev det amerikanske justisdepartementet.