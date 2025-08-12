Elon Musk truer Apple – en stygg hodepine

Tesla-sjef Elon Musk truer med å saksøke Apple på grunn av deres App Store-plasseringer. Musk, som også leder AI-selskapet xAI som står bak chatboten Grok, hevder ifølge CNBC at Apple favoriserer konkurrenter i App Store og dermed bryter konkurranselovgivningen.

På sin plattform X beskylder Musk Apple for å gjøre det «umulig» for andre AI-selskaper enn OpenAI å nå topp-plasseringer.

– En massiv hodepine

– Det er en massiv hodepine og motvind for Apple. Det siste du ønsker nå, er at Musk legger hele sin kraft bak dette juridisk, spesielt med all regulatorisk gransking Apple opplever akkurat nå, sier Dan Ives, analysesjef i Wedbush Securities, til CNBC.

Ives utelukker ikke at Musks sterke posisjon kan svekke sentimentet rundt Apple.

– Med Musk som går til fullt frontalangrep på Apple, kan dette endre dynamikken, ikke bare mellom Musk og Apple, men også dersom andre blander seg inn, understreker Ives.

Rettslige skritt

Musk stiller spørsmål ved hvorfor Apple ikke fremhever verken X eller Grok i sin «Must Have»-seksjon, til tross for at X er den mest populære nyhetsappen globalt, og Grok er nummer fem blant alle apper.

«Apple oppfører seg på en måte som gjør det umulig for alle AI-selskaper, utenom OpenAI, å nå førsteplass i App Store, noe som utgjør et klart brudd på konkurranselovgivningen. xAI vil iverksette umiddelbare rettslige skritt», skriver Elon Musk i et innlegg på X.