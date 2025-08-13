Nordic Semiconductor: Inntekter på 164 millioner dollar i andre kvartal

Nordic Semiconductor hadde en omsetning på 164 millioner dollar i andre kvartal. Dette er bedre enn ventet, og 28 prosent opp fra samme periode i fjor. 

LA FREM TALL: Konsernsjef Vegard Wollan i Nordic Semiconductor. Foto: Iván Kverme
Hannah Thuen
Onsdag morgen la det norske halvlederselskapet frem kvartalstallene for andre kvartal.

Fasiten viste en omsetning på 164 millioner dollar i kvartalet, som tilsvarer en økning på 28 prosent fra andre kvartal i fjor, da selskapet hadde en omsetning på 128 millioner dollar. Dette er 6 prosent bedre enn forrige kvartal. 

Bruttomarginen havnet på 51 prosent for kvartalet.

Selskapet leverer helt i toppen av sitt eget guidingintervall. I forkant av tallene hadde selskapet guidet for en omsetning på mellom 145 og 165 millioner dollar i kvartalet.

Videre viser rapporten at halvlederselskapet fikk et driftsresultat før av- og nedskrivninger (EBITDA) på 21 millioner dollar i andre kvartal. Dette er opp fra en EBITDA på minus 7 millioner dollar året før.

Ifølge Infront-konsensus var det ventet en omsetning på 156 millioner dollar og en EBITDA på 17 millioner dollar i kvartalet.

Rapporten viser til en sterk resultatforbedring fra året før. Resultat etter skatt endte på 10 million dollar, opp fra minus 15 millioner i fjor. Dette er også langt bedre enn konsensusestimatet på 5 millioner dollar. 

Solid etterspørsel  

Omsetningen fra kortdistanseprodukter økte med 26 prosent år-over-år, mens inntektene fra langdistanseproduktene doblet seg. 

Dette reflekterer solid etterspørsel på tvers av alle hovedsegmenter, både blant større nøkkelkunder og bredere markedskunder. 

For første halvår i 2025 økte den totale omsetningen med 58 prosent til 319 millioner dollar. EBITDA bedret seg fra minus 30 millioner dollar i første halvår 2024, til pluss 36 millioner dollar i samme periode i 2025. 

– Vi opprettholder en sterk konkurranseposisjon, som gjør oss i stand til å dra nytte av en gradvis videre markedsbedring. Vi er i rute med fornyelsen av vår innovative produktportefølje og ser fortsatt høy designaktivitet med den nye nRF54, sier konsernsjef Vegard Wollan i Nordic Semiconductor.

Nordic Semiconductor 

(Mill.USD)2.kv./252.kv./24
Driftsinntekter164,1127,9
Driftsresultat11,4−16,8
Resultat før skatt10−18
Årsresultat10,1−15,1

Ser stabile marginer fremover

Selskapet skriver i rapporten at pågående handelspolitiske spenninger anses ikke å ha hatt noen vesentlig effekt på inntektene, verken positivt eller negativt, selv om selskapet erkjenner at dette fortsatt er en risikofaktor fremover. Nordic håndterer dette ved å styrke robustheten i leverandørkjeden og ved å ha tett samarbeid med kundene for å dekke deres behov.

Basert på nåværende kundeordre, prognoser og inngåtte avtaler, forventer Nordic en omsetning i tredje kvartal 2025 på mellom 165 og 185 millioner dollar. I tillegg anslår selskapet en bruttomargin på rundt 50 prosent. 

– Vi har fortsatt stor tro på våre langsiktige vekstmuligheter, sier Wollan. 

Nordic Semiconductor gjentar sin langsiktige ambisjon om å holde bruttomarginen over 50 prosent. 

Det finansielle målet på konsernnivå er å oppnå en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst på over 20 prosent gjennom tiåret, samt å bevege seg mot målet om 25 prosent EBITDA-margin innen fem år. 

Informasjon om bruk av AI