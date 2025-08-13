«Våre sterke resultater i andre kvartal viser fortsatt fremgang på alle områder av virksomheten.»

Det sier Michael Intrator, sjef og styreformann i CoreWeave om andrekvartalstallene det la frem etter stengetid på tirsdag.

CoreWeave-sjefens «sterke resultater» inneholdt et bunnlinjetap på minus 291 millioner dollar for chipleverandøren. Det tilsvarer nesten 3 milliarder kroner. I fjor var tapet på minus 323 millioner dollar. I etterhandelen falt aksjen 10 prosent.

Stort marginfall

Inntektene kom på 1,2 milliarder dollar, som var over konsensus på 1,1 milliarder. Det var en oppgang på over 200 prosent sammenlignet med 395 millioner dollar i driftsinntekter i andre kvartal i fjor.

Det var imidlertid ikke bare inntektene som steg. Sammenlignet med fjoråret steg driftsutgiftene med 275 prosent, som ga et driftsresultat på 19,2 millioner dollar, ned fra 77,7 millioner i fjor. Dermed falt driftsmarginen fra 20 prosent i fjor, til kun 2 prosent i år.

Sammenlignet med fjorårets andre kvartal ble det i år ikke gjort noen fair value verdiendringer, som trakk ned fjorårets resultater. Dermed endte resultat før skatt i år på bare minus 242,7 millioner dollar, mot minus 282,9 millioner i fjor. Bunnlinjetapet styrket seg etter skattebetalingene.