«Våre sterke resultater i andre kvartal viser fortsatt fremgang på alle områder av virksomheten.»
Det sier Michael Intrator, sjef og styreformann i CoreWeave om andrekvartalstallene det la frem etter stengetid på tirsdag.
CoreWeave-sjefens «sterke resultater» inneholdt et bunnlinjetap på minus 291 millioner dollar for chipleverandøren. Det tilsvarer nesten 3 milliarder kroner. I fjor var tapet på minus 323 millioner dollar. I etterhandelen falt aksjen 10 prosent.
Stort marginfall
Inntektene kom på 1,2 milliarder dollar, som var over konsensus på 1,1 milliarder. Det var en oppgang på over 200 prosent sammenlignet med 395 millioner dollar i driftsinntekter i andre kvartal i fjor.
Det var imidlertid ikke bare inntektene som steg. Sammenlignet med fjoråret steg driftsutgiftene med 275 prosent, som ga et driftsresultat på 19,2 millioner dollar, ned fra 77,7 millioner i fjor. Dermed falt driftsmarginen fra 20 prosent i fjor, til kun 2 prosent i år.
Sammenlignet med fjorårets andre kvartal ble det i år ikke gjort noen fair value verdiendringer, som trakk ned fjorårets resultater. Dermed endte resultat før skatt i år på bare minus 242,7 millioner dollar, mot minus 282,9 millioner i fjor. Bunnlinjetapet styrket seg etter skattebetalingene.
I tredje kvartal guider CoreWeave inntekter på mellom 1,26 milliarder dollar til 1,30 milliarder. For hele året venter det inntekter mellom 5,15 milliarder dollar til 5,35 milliarder.
CoreWeave
|(Mill. USD)
|2. kv./25
|2. kv./24
|Driftsinntekter
|1.212
|395
|Driftsresultat
|19
|77
|Resultat før skatt
|–242
|–282
|Resultat etter skatt
|–290
|–323
Gjeldsvekst på 40 prosent
På tampen av første kvartal gikk CoreWeave på børs og skulle bruke store deler av pengene det tjente på å betjene gjeld. Det ble hentet 1,5 milliarder dollar, som gikk til å betjene gjeld.
Samtidig har også gjelden steget 40 prosent på kun et halvt år, til 11,1 milliarder dollar fra 7,9 milliarder ved utgangen av 2024. Etter første kvartal var gjelden på 8,7 milliarder dollar.
I løpet av andre kvartal hentet CoreWeave 2 milliarder dollar gjennom et obligasjonslån til en rente på 9,5 prosent. Lånet utløper i 2030, føres som langsiktig gjeld og letter på selskapets kortsiktige gjeldstrykk.
I tredje kvartal forventer CoreWeave å ha renteutgifter på mellom 350 millioner dollar til 390 millioner.
Økte kundefordringer
Inntektsveksten preges fortsatt av kapasitetsbegrensninger, hvor etterspørselen etter CoreWeaves tjenester er langt høyere enn dets tilbud, ifølge finansdirektør Nitin Agrawal.
Likevel steg kundefordringene (account receivables) med hele 365 prosent, 416 millioner dollar ved utgangen av desember til 1,934 milliarder etter andre kvartal.
CoreWeave drev opprinnelig med mining av Ethereum. Etter kryptomarkedet falt kraftig i 2018 satt selskapet igjen med mange GPU-er fra Nvidia, som tjente inn lite. Selskapet gikk inn i datasenterbransjen hvor det har fått god tilgang på å kjøpe Nvidias høyteknologiske GPU-er. Nå både leier det ut kapasitet på sine sentre, samt leier kapasitet av andre på vegne av sine kunder.
Nvidia er også blant CoreWeaves største investorer, og da selskapet skulle gå på børs i vår måtte Nvidia tråkke til og garantere for emisjonskursen på 40 dollar. Etter litt over en måned etter noteringen skjøt kursen fart, og steg på det meste til 183 dollar. Ellers er Microsoft på eiersiden, som også eier en høy andel av CoreWeaves kundebase.
CoreWeave stiller blant annet sine H100-databrikker fra Nvidia som sikkerhet når det sikrer finansiering.