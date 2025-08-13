Tidligere i dag rapporterte Nordic Semiconductor tall for andre kvartal, og ga samtidig guiding for tredje kvartal 2025.

Tallene overgikk forventningene og omsetningen endte på 164 millioner dollar - helt i øvre del av selskapets egen guiding på 145-165 millioner dollar.

Før børsåpning forventer analytiker Petter Kongslie i Sparebank 1 Markets at aksjen vil stige med rundt 5 prosent.

Kongslie skriver i oppdateringen at veksten var særlig drevet av industri- og helsemarkedet, som økte med hele 60 prosent fra samme kvartal i fjor, samt forbrukermarkedet, som vokste med 15 prosent.

Bruttomarginen endte på 51 prosent, over guidet nivå på 50 prosent.

«Det er viktig å merke seg at veksten ikke har gått på bekostning av marginene», skriver analytikeren.

Optimistisk guiding for tredje kvartal

For tredje kvartal guider Nordic en omsetning på 165-185 millioner dollar, med et midtpunkt på 175 millioner dollar. Det er over dagens konsensus på 164 millioner dollar, men i tråd med meglerhusets egne målinger som peker mot øvre del av intervallet.

«Basert på våre estimater og sesongmessige effekter i fjerde kvartal, ser vi 2025-inntekter på 665 millioner dollar mot konsensus på 628 millioner», skriver Kongslie videre.

Opex (inkludert kapitaliserte FoU-kostnader) vokste med 4 prosent år-over-år, og ytterligere 4 millioner dollar vil bli lagt til kostnadsbasen i tredje kvartal 2025 når nylige oppkjøp inkluderes. Dermed ser Sparebank 1 Markets en årlig kostnadsbase på 280-285 millioner dollar. Kombinert med en bruttomargin på rundt 50 prosent, anslås et driftsresultat (EBIT) på rundt 95-100 millioner dollar mot konsensus på 75 millioner dollar.

nRF54 kan bli neste store driver

Analytikeren peker på at dagens design-seire, med en markedsandel på 29 prosent i andre kvartal og 32 prosent de siste tolv månedene, i stor grad er baser på den eldre nRF52-plattformen.

Kongslie forventer imidlertid en økning fra fjerde kvartal 2025 og inn i 2026 når den nye nRF54-serien begynner å bidra og gi effekt.

«Dette er en KPI vi mener markedet bør følge med på», skriver han.

Alt i alt, forventer Sparebank 1 Markets at tallene bør løfte aksjen med rundt 5 prosent.