Oppgraderer forsvarsaksje: Meglerhus bråsnur – roper kjøp

Goldman Sachs har oppgradert sin anbefalingen på CACI International fra salg til kjøp, samtidig som analytiker Noah Poponak hever kursmålet fra 407 til 544 dollar.

Godt posisjonert

Ifølge CNBC beskriver Goldman Sachs-analytikeren CACI International som det best posisjonerte selskapet i IT-sektoren siden Trump-administrasjonen tiltrådte tidligere i år. Han peker også på at aksjen er lavere priset enn flere konkurrenter, og han forventer at selskapet vil levere høyere vekst enn markedet over tid.

Poponak understreker at CACI tilbyr avanserte, teknologiske løsninger og retter seg mot raskt voksende områder i budsjettet som signaletterretning, elektronisk krigføring og såkalt C4ISR (kommando, kontroll, kommunikasjon, databehandling, etterretning, overvåking og rekognosering).

Endring i inntektsmiksen

«Vi tror at denne endringen i inntektsmiksen vil hjelpe selskapet med å fortsette å vinne kontrakter, og i noen grad redusere risikoen for kontraktsoppsigelser, ettersom den statlige kunden foretrekker mer teknologistøttet, resultatbasert arbeid», skriver Poponak i sin analyse.

Gjennomsnittlig kursmål på aksjen er 527 dollar, ifølge CNBC. Torsdag ettermiddag omsettes CACI International for 490,47 dollar, opp 2,8 prosent, og er med det opp mer enn 21 prosent hittil i år.