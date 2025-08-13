Apple skal lage AI-roboter

Apple har havnet bakpå i AI-kappløpet, og har for lengst mistet tronen som verdens mest verdifulle selskap til Nvidia og Microsoft.

Nå melder Bloomberg at selskapet er i full gang med å etablere sitt AI-comeback over de neste to årene. Det inkluderer blant annet en AI-drevet robotversjon av Siri, huskameraer og høyttalere med skjermer.

AI-roboten skal være en iPad-lignende enhet plassert på en bevegelig fot, som svinger rundt likt et hode. Lanseringen blir i 2027, og enheten omtales som «Pixar-lampen» av enkelte ingeniører som er del av prosjektet. En overhalet versjon av Siri, som blant annet kan delta i samtaler mellom flere mennesker, skal være kjernen av roboten.

Ellers skal de nye hjemkameraene utgjøre hjertet av en større satsning på sikkerhet i hus. Disse kameraene vil blant annet kunne gjenkjenne ansikter og automatisere funksjoner i ulike rom, som for eksempel demping av lys og spilling av bakgrunnsmusikk.

Apple og CEO Tim Cook er svært engasjerte i å ta igjen konkurrentene i AI-kappløpet, og anser de planlagte produktene som grunnmuren i den langsiktige strategien både på kunstlig intelligens og utviklingen av fremtidig maskinvare.

Dette skjer samtidig som selskapets siste storsatsning - Vision Pro-brillene - samler støv på butikkhyllene. I tillegg har deres bestselgende produkter som iPhone, iPad og AirPods vært gjennom få endringer de seneste årene.