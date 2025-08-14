Saken oppdateres

Pexip Holding hadde en omsetning på 281 millioner kroner i andre kvartal, opp fra 266 millioner kroner samme periode året før. Det er dog litt lavere enn konsensusestimatet på 285 millioner kroner.

Selskapets gjentagende årlige inntekter (ARR) var 119 millioner dollar i kvartalet. På forhånd ventet også analytikerne 119 millioner dollar. Selskapet hadde i forbindelse med førstekvartalsrapporten selv varslet en ARR i andre kvartal på 117-120 millioner dollar.

Justert ebitda ble 57,3 millioner kroner, mot ventet 49,7 millioner kroner.

– Unikt posisjonert

For tredje kvartal ventes ARR å bli mellom 120 og 123 millioner dollar. Her ligger konsensusestimatene blant analytikerne på 122,2 millioner dollar.

– Vi ser sterk fremgang innen Secure og Custom video, med en vekst på 27 prosent på årsbasis. Dette er drevet av økt fokus på bevissthet om viktigheten av uavhengige IT-systemer og ende-til-ende-kontroll. Pexip er unikt posisjonert til å tilby dette for videkommunikasjon med vår banebrytende plattform og dokumenterte leveringsevne, kommenterer administrerende direktør Trond K. Johannesen.

Kortsiktige finansielle mål

Pexip målsetter å konsekvent levere over 10 prosent vekst i årlige gjentagende inntekter (ARR) og en ebitda-margin på over 20 prosent med høy kontantkonvertering.

I andre kvartal var veksten i ARR på 11,1 prosent på årsbasis, mens ebitda-marginen var 20 prosent.